La Standard Bank d'Afrique du Sud affiche une hausse de ses bénéfices, mais signale les risques liés à l'Ukraine.

Comme la plupart des banques sud-africaines, le plus grand créancier d'Afrique en termes d'actifs a connu un rebond spectaculaire de ses performances, à mesure que les économies se redressent et que les charges massives pour les créances douteuses liées à la pandémie s'estompent. La Standard Bank a enregistré une baisse de 52 % des dépréciations de crédit, à 9,9 milliards de rands (658,23 millions de dollars).

Son bénéfice global par action - la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud - s'est élevé à 1 573 cents, contre 1 002,6 cents un an plus tôt, et se situe dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions. La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2025.

"L'année 2022 a commencé sur une forte lancée", a déclaré la Standard Bank, ajoutant que la croissance mondiale devrait rester supérieure à la tendance et que la demande refoulée des consommateurs devrait stimuler les dépenses et le commerce.

Elle a déclaré que le rebond devrait toutefois ralentir sur son marché d'origine, l'Afrique du Sud, alors que d'autres économies de la région sont confrontées à une dette élevée.

La guerre de la Russie avec l'Ukraine risque également d'entamer la reprise, a-t-elle déclaré, mettant en garde contre l'impact potentiel sur les marchés financiers, le commerce, la logistique des transports, les prix des produits de base et des denrées alimentaires sur le continent africain.

La banque a déclaré qu'elle avait une "exposition directe limitée" à la Russie et à l'Ukraine et qu'elle s'assurait activement qu'elle se conformait à toutes les lois locales et internationales.

Une coentreprise basée à Londres avec l'Industrial and Commercial Bank of China, dans laquelle la Standard Bank détient une participation de 40 % et qui a entraîné ses bénéfices dans le passé, est exposée aux entités touchées directement et indirectement.

Il n'est pas encore possible pour la coentreprise d'évaluer l'impact sur ses résultats de 2022, a déclaré la Standard Bank, tout en déclarant un dividende final de 511 cents par action.

(1 $ = 15,0403 rand)