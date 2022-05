La Suède expose les avantages de l'OTAN alors que la candidature à l'adhésion se profile, la Turquie s'y oppose

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé la Suède - et son partenaire militaire le plus proche, la Finlande - à choisir publiquement son camp après être restés en dehors de l'alliance militaire depuis sa création en 1949 pour contrer l'Union soviétique pendant la guerre froide.

On s'attend largement à ce que Stockholm suive l'exemple d'Helsinki et pourrait demander son entrée dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui compte 30 pays, dès lundi.

"L'adhésion de la Suède à l'OTAN augmenterait le seuil des conflits militaires et aurait donc un effet de prévention des conflits en Europe du Nord", a déclaré Mme Linde aux journalistes alors qu'elle présentait les conclusions d'une revue de sécurité multipartite qui a examiné les avantages et les inconvénients d'une adhésion à l'OTAN pour la Suède.

"La conséquence la plus importante de l'adhésion de la Suède à l'OTAN serait que la Suède ferait partie de la sécurité collective de l'OTAN et serait incluse dans les garanties de sécurité conformément à .... l'article 5".

L'article 5 du traité fondateur de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un pays de l'OTAN doit être considérée comme une attaque contre tous.

Bien que la Suède et la Finlande entretiennent depuis longtemps des relations étroites avec l'OTAN et participent régulièrement à des exercices et à ses réunions de haut niveau, elles ne sont pas couvertes par sa garantie de sécurité.

Le gouvernement a déclaré que le rapport ne constituait pas une recommandation d'adhésion à l'OTAN.

La gauche et les Verts ont été les seuls partis à ne pas soutenir les conclusions du rapport.

Une candidature devrait être approuvée par tous les pays de l'OTAN et, plus tard, par le parlement suédois.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré vendredi qu'il n'était pas possible pour la Turquie, membre de l'OTAN, de soutenir l'adhésion de la Suède et de la Finlande car, a-t-il dit, les deux pays "abritent de nombreuses organisations terroristes". [L5N2X53HU]

La Turquie a critiqué par le passé la Suède et d'autres pays d'Europe occidentale pour leur traitement des organisations jugées terroristes par Ankara, notamment les groupes militants kurdes PKK et YPG et les partisans du religieux islamique Fethullah Gulen basé aux États-Unis.

Mme Linde a déclaré que la Suède espérait néanmoins obtenir un soutien unanime au sein de l'OTAN si elle faisait acte de candidature et que les deux pays nordiques bénéficiaient d'un "soutien très, très fort" de la part d'importants États membres avec lesquels la Turquie avait intérêt à entretenir de bonnes relations.

Elle a ajouté qu'elle discuterait de la situation lors d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Berlin au cours du week-end, à laquelle la Suède et la Finlande ont été invitées.

Au Pentagone, le porte-parole John Kirby a déclaré que la position d'Ankara au sein de l'alliance de l'OTAN n'avait pas changé en raison des commentaires d'Erdogan.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a conseillé la patience. "Cela ne se passe pas en un jour", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu'il devait rencontrer son homologue turc à Berlin samedi.

Le plus haut diplomate des États-Unis pour l'Europe au département d'État a déclaré vendredi que les États-Unis prévoyaient d'aborder la question avec la Turquie à Berlin.

"En ce qui concerne les commentaires du président Erdogan, nous travaillons à clarifier la position de la Turquie", a déclaré Karen Donfried, secrétaire adjointe pour les affaires européennes et eurasiennes au département d'État, lors d'un appel téléphonique.

"La Turquie et la Suède ont travaillé très efficacement dans le contexte de l'OTAN", a-t-elle ajouté.

La Maison Blanche a déclaré vendredi que le président Joe Biden s'était entretenu par téléphone avec le premier ministre suédois Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinist.

"Le président Biden a souligné son soutien à la politique de la porte ouverte de l'OTAN et au droit de la Finlande et de la Suède de décider de leur propre avenir, de leur politique étrangère et de leurs arrangements de sécurité", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

DE L'ARCTIQUE À LA MER NOIRE

L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN redessinerait la carte géopolitique de l'Europe du Nord et créerait un ruban largement ininterrompu d'États membres faisant face à la Russie de l'Arctique à la mer Noire.

Jeudi, le président et le premier ministre finlandais ont déclaré que le pays - qui partage une frontière de 1 300 km (810 miles) et un passé difficile avec la Russie - doit demander à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN "sans délai".

La Russie a déclaré que la candidature de la Finlande était une démarche hostile qui constituait une menace pour sa sécurité.

En avril, Moscou a déclaré qu'elle pourrait stationner des missiles à armement nucléaire sur le territoire russe de Kaliningrad, pris en sandwich entre les membres de l'OTAN que sont la Pologne et la Lituanie sur la mer Baltique, si la Finlande ou la Suède rejoignait l'alliance de défense.

"Si la Suède choisit de demander l'adhésion à l'OTAN, il y a un risque de réaction de la part de la Russie", a déclaré le ministre de la défense Peter Hultqvist. "Permettez-moi d'affirmer que, dans un tel cas, nous sommes prêts à faire face à toute contre-réaction."

Le président Niinist a déclaré que les menaces de la Russie étaient attendues. "Nous ne pouvons pas revenir à la situation à laquelle nous étions habitués", a déclaré l'agence de presse suédoise TT, citée vendredi. "Mais la Russie devrait aussi avoir intérêt à ce que nous n'ayons pas tout le temps de fortes tensions à la frontière."

Il a déclaré qu'il prévoyait d'appeler le président russe Vladimir Poutine et de "lui dire que la situation a changé, comme nous le savons tous les deux".