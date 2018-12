La Suède n'aura plus ni pièces ni billets dans 5 ans-banque centrale

LONDRES, 4 décembre (Reuters) - La Suède n'aura probablement plus de billets et de pièces de monnaie d'ici cinq ans au plus, a prédit mardi Cecilia Skingsley, vice-gouverneure de la banque centrale.

L'utilisation d'espèces baisse spectaculairement en Suède depuis plusieurs années au profit des paiements électroniques instantanés et d'autres technologies.

"La Suède sera probablement sans espèces dans trois à cinq ans", a déclaré Cecilia Skingsley lors d'une conférence bancaire à Londres.

L'argent physique ne sera pas interdit mais si peu utilisé par les consommateurs et les entreprises qu'il n'aura presque plus d'existence matérielle, a-t-elle expliqué.

Les banques centrales elles-mêmes devront s'adapter en instaurant par exemple leurs propres monnaies numériques, ce sur quoi planche déjà la Riksbank suédoise, a-t-elle dit.

Ces institutions pourraient aussi se transformer en autorités de régulation de monnaies "privées" crées par des firmes tentées de dominer le marché mondial des paiements électroniques, a aussi suggéré Cecilia Skingsley.

"Si nous ne faisons rien, nous nous dirigeons vers un avenir dans lequel l'argent sera spontanément privatisé", a-t-elle dit. (Marc Jones, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)