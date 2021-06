La Suisse à nouveau frappée par de violents orages

Berne (awp/ats) - Une semaine après un épisode météorologique dévastateur, la Suisse a à nouveau été frappée par de violents orages lundi soir. Ils étaient accompagnés de vents violents et de grêle. La Suisse romande a été particulièrement touchée. Plusieurs personnes ont été blessées.

Les orages sont arrivés de l'ouest lundi en fin d'après-midi, selon les services météorologiques. Des rafales de plus de 100 km/h ont été enregistrées au pied du Jura, notamment à Cressier, le village qui a été dévasté en partie mardi dernier par une coulée de boue.

Outre des vents violents, les orages ont également amené de la grêle. Par endroits, les grêlons avaient la taille d'une balle de golf, comme à La Chaux-de-Fonds ou à Epsach, a indiqué SRF Meteo. A Nottwill, ils pouvaient mesurer jusqu'à sept centimètres.

Elèves surpris par la grêle

En Suisse romande, le canton de Fribourg a été fortement impacté. La police et les pompiers sont intervenus à environ 300 reprises, principalement dans les districts de la Gruyère et du Lac, a communiqué la police cantonale. Les principales interventions étaient dues à des inondations, des arbres sur la chaussée et des personnes en difficultés.

Les dégâts les plus importants se sont concentrés sur les vitres en façades, les toitures, les lucarnes et les stores. Un nombre considérable de véhicules a été touché. Le débordement d'un ruisseau combiné aux fortes précipitations a provoqué une importante inondation de la route principale à La Roche.

A Bulle, des milliers de tuiles ont été brisées et risquent de tomber des toits des bâtiments et de mettre en danger la population, a twitté la police en fin de soirée. Les services de sauvetage sont également intervenus pour une classe de seize enfants avec deux accompagnants surpris par la grêle dans la capitale de la Gruyère. Six enfants et une accompagnante ont été conduits dans un hôpital pour contrôle.

Dans le canton de Neuchâtel, le trafic a été perturbé au Val-de-Travers, où les routes ont été couvertes de branches et de grêlons. Des inondations étant redoutées à Cressier en cas d'orage, les autorités communales avaient demandé à la population de ne pas sortir dans les rues en cas de pluie.

Quantités d'eau abondantes

Les foyers orageux ont poursuivi leur chemin en soirée, traversant les cantons de Berne, Soleure, la Suisse centrale et Zurich, pour finalement atteindre la Suisse orientale. Au moins cinq personnes ont été blessées en Suisse alémanique.

A Cham, une cycliste de 29 ans a été blessée à la tête par des grêlons. Elle a été transportée à l'hôpital. A Baar, une automobiliste a été légèrement blessée par des éclats de verre, lorsque la grêle a endommagé son pare-brise.

Dans le canton voisin de Lucerne, à Wolhusen, une personne a été blessée par des éléments de construction qui s'étaient envolés et deux autres par des grêlons, a indiqué la police lucernoise.

Par endroits, les quantités d'eau tombée étaient très abondantes. Ainsi, 45,6 millimètres de pluie ont été mesurés à Lohn et 36,8 mm à Opfikon, selon SRF Meteo.

Des images diffusées sur des portails d'informations montraient des dommages considérables aux arbres et aux plantes causés par la grêle, notamment dans le Seeland bernois. Les assureurs estimaient vendredi à 260 millions de francs suisses au mois les dégâts provoqués par le précédent phénomène météorologique.

Trafic perturbé

Le trafic ferroviaire a été perturbé par les intempéries, notamment entre Berne et Neuchâtel à Chiètres, entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel ou entre Payerne et Morat. Les voyageurs devaient s'attendre à des suppressions de trains et à des retards, a averti en début de soirée le service d'information des CFF. Le trafic a été rétabli vers 21h00 entre Berne et Chiètres.

Selon les informations routières, l'autoroute A6 entre Münchenbuchsee et Schüpfen a été impactée pendant plusieurs heures par les orages. Des bouchons s'y sont formés en raison de la chaussée inondée. Les intempéries ont également des conséquences sur les services de navigation, qui seront restreints jusqu'au 2 juillet entre Soleure et Bienne, ont précisé les CFF.

La situation météorologique s'était quelque peu calmée mardi matin. Mais, après un court répit, de nouveaux orages devraient éclater en cours de journée, avec de fortes précipitations et de la grêle, a écrit SRF Meteo sur Twitter.

ats/al