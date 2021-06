La Suisse a produit plus de papier et de carton malgré la Covid-19

Zurich (awp) - En dépit de la pandémie de Covid-19, les entreprises suisses du secteur du papier et du carton ont produit et écoulé plus de produits en 2020 que l'année précédente, bien qu'elles aient été affectées de manière différenciée par la crise.

Les fabricants de papier hygiénique et d'emballages s'en sont mieux tirés, grâce une hausse de la demande, alors qu'au contraire les producteurs de papier journal et de papier graphique ont accusé une baisse de leur production, indique lundi l'Association des fabricants suisses de papier, de carton et de film (SPKF).

Les entreprises membres de la faîtière ont produit au total 1,39 million de tonnes de papier et de carton durant la période sous revue, contre 1,17 millions douze mois auparavant, pour un chiffre d'affaires en progression de 14,1% à 1,54 milliard de francs suisses.

SPKF souligne qu'en début de pandémie le papier hygiénique fut très recherché, générant un bond des ventes chez Cartaseta et Kimberly-Clark. Embellie aussi pour la société Model, spécialisée dans la production d'emballages, grâce à la bonne tenue des ventes en ligne.

Dans d'autres secteurs en revanche, comme le papier journal et le papier graphique, les entreprises ont dû recourir au chômage partiel avec le recul de la demande, les volumes ayant respectivement plongé de 16,6% et 12,2%.

