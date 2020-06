La Suisse classée 17ème pour les investissements étrangers (étude)

Zurich (awp) - Par comparaison européenne, la Suisse a gagné quatre rangs par rapport à l'année dernière et se classe en 17ème position pour les projets d'investissement d'entreprises étrangères, selon la dernière étude en la matière d'Ernst & Young (EY) parue lundi.

En 2019 les entreprises suisses ont annoncé 258 projets d'investissement à l'étranger, essentiellement dans les pays limitrophes (France, Allemagne, Espagne et Grande-Bretagne), soit 12% de moins qu'en 2018. Les projets américains et allemands sur le Vieux continent ont à nouveau cavalé en tête, respectivement en première et en deuxième position.

Avec la pandémie du coronavirus en 2020, il faut s'attendre à une chute de 35% à 50% des flux d'investissements directs en provenance de l'étranger sur toute l'Europe, avec de fortes variations en fonction du secteur et du pays. Il en résultera une intensification de la concurrence entre les pays, prévoit le cabinet d'audit et de conseil.

Ces dernières années ce sont les pays du sud de l'Europe qui ont le plus attiré les investisseurs étrangers, en particulier l'Espagne (à elle seule un bond de 55% des projets en 2019), la France (+17%) et le Portugal, où ils ont plus que doublé. Mais ce sont aussi ces pays qui font face aux plus grands défis, précise EY.

Au total, l'année dernière l'Europe a servi de pôle magnétique pour quelques 6412 projets, avec la France en pole position.

md/ol