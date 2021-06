La Suisse compte 129 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures

Berne (awp/ats) - La Suisse compte mercredi 129 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un décès de plus a été enregistré et six malades ont été hospitalisés.

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 17'605 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 0,73%.

Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 1642, soit 18,99 nouvelles infections pour 100'000 habitants. Le taux de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, est lui de 0,54. Les patients Covid-19 occupent 4,90% des places disponibles en soins intensifs, dont le taux d'occupation est de 67,70%.

Au total 7'267'978 doses de vaccin ont été administrées et 2'943'263 personnes ont déjà reçu deux doses. La Suisse a reçu jusqu'à présent 8'073'525 doses de vaccins. Des certificats ont déjà été émis pour 2'889'314 personnes vaccinées.

Depuis le début de la pandémie, 703'004 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 8'306'968 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 10'350 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 29'148.

Le pays dénombre par ailleurs 839 personnes en isolement et 1615 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 2229 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

