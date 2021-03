La Suisse compte 2560 nouveaux cas de coronavirus en 72 heures

Berne (awp/ats) - La Suisse compte lundi 2560 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 16 décès supplémentaires sont à déplorer et 83 malades ont été hospitalisés.

Durant les dernières 72 heures, les résultats de 62'822 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 4,08%. Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 14'037. Sur les deux dernières semaines, le pays compte ainsi 162,38 nouvelles infections pour 100'000 habitants. Le taux de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, est lui de 1,06.

Au total, 932'375 doses de vaccin ont été livrées aux cantons, dont 751'009 ont été administrées et 221'259 personnes ont déjà reçu deux doses. Depuis le début de la pandémie, 557'492 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 5'088'223 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 9287 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 23'499.

Quant aux variants du coronavirus, 10'396 cas ont été détectés en Suisse jusqu'à présent, dont 3825 cas ont été attribués au variant britannique (B.1.1.7), 165 au variant sud-africain (B.1.351) et 6 au variant brésilien (P.1). Dans les cas restants, une mutation était présente, mais la lignée n'était pas claire.

Le pays dénombre par ailleurs 10'467 personnes en isolement et 17'042 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 3188 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

ats/fr