La Suisse compte 31'109 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures

Berne (awp/ats) - La Suisse compte mercredi 31'109 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). On déplore 20 décès supplémentaires et 147 malades ont été hospitalisés.

Il y a sept jours, l'OFSP avait annoncé 17'634 cas, soit 13'475 de moins. Le même jour, il dénombrait 25 décès et 156 hospitalisations supplémentaires.

Actuellement, 679 personnes se trouvent aux soins intensifs. Les patients Covid-19 occupent 35,30% des places disponibles en soins intensifs, dont le taux d'occupation est de 78,30%.

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 90'106 tests ont été transmis. Le taux de positivité s'élève à 34,5%, contre 26,4% il y a une semaine. Le taux de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, est lui de 1,37.

Le variant Omicron représente 64,2% des cas de coronavirus séquencés ou examinés dans les laboratoires sur sept jours, avec un délai de deux semaines environ.

Au total, 67,33% des Suisses ont déjà reçu deux doses de vaccin. Par rapport à la population âgée de plus de 12 ans (âge minimum pour l'instant pour la vaccination en Suisse), la part des personnes entièrement vaccinées se monte à 76,62%, indique l'OFSP. Par ailleurs, 65,40% des personnes âgées de 65 ans et plus et 26,72% de la population ont déjà reçu une dose de rappel.

Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 201'672, soit 2315,58 nouvelles infections pour 100'000 habitants. Depuis le début de la pandémie, 1'422'866 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 15'037'756 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 11'961 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 39'949.

ats/al