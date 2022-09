La Suisse confirme l'emplacement privilégié pour le stockage des déchets nucléaires à 21 milliards de dollars

La société à l'origine du projet visant à stocker les déchets nucléaires du pays pour au moins les 200 000 prochaines années, la Coopérative nationale pour l'élimination des déchets radioactifs (NAGRA), a proposé la région du nord de Laegern pour le site, qui doit être opérationnel en 2050.

À l'issue d'un processus d'évaluation de 14 ans, la NAGRA - créée par les exploitants de centrales nucléaires et le gouvernement - a déclaré que l'argile à opalinus trouvée à cet endroit offrait la plus grande barrière géologique, la meilleure stabilité rocheuse et un haut degré de flexibilité pour le dépôt souterrain par rapport aux deux autres sites qu'elle avait envisagés.

"La géologie a parlé", a déclaré Matthias Braun, directeur général de la NAGRA, lors d'une conférence de presse tenue lundi à Berne.

"(C'est) le meilleur emplacement avec la meilleure sécurité. Le cœur du magasin profond est cette pierre grise et discrète... ici le temps s'arrête pratiquement."

Martin Neukom, membre du gouvernement cantonal de Zurich et membre du parti des Verts, a déclaré qu'il n'était pas pertinent qu'il ait critiqué les centrales nucléaires, car des déchets radioactifs ont déjà été produits.

"Nous avons la responsabilité de stocker ces déchets en utilisant le meilleur de nos connaissances avec les meilleures évaluations de la sécurité. Cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment être contre le stockage", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

NAGRA demandera une autorisation gouvernementale pour le projet, qui vise à stocker les déchets des quatre centrales nucléaires suisses, à la fin de 2024, le Parlement et le gouvernement suisse devant probablement se prononcer sur l'approbation en 2029.

La question pourrait également être soumise à un référendum en vertu de la tradition suisse de démocratie directe, avant que la construction ne débute en 2034.

L'indemnisation des régions touchées, y compris en Allemagne, n'a pas encore été décidée.

