La Suisse dans un four

Berne (awp/ats) - La Suisse était sous l'emprise de la canicule samedi, avec par endroits des températures records. Le mercure est monté très haut dès la matinée et devait atteindre de nouveaux sommets durant le week-end, indique MétéoSuisse.

L'organisme fédéral de météorologie a officialisé vendredi un nouveau pic absolu de température pour un mois de juin au sud des Alpes: il a fait 36,6 degrés à Biasca, au Tessin. Le précédent record datait de 2003, avec 36,5 degrés à Grono (GR).

Le soleil a brûlé dès le milieu de matinée, en particulier en Suisse romande. Peu après 09h30, Neuchâtel, Nyon, Mathod (VD) et Sion enregistraient plus de 30 degrés à l'ombre.

En début d'après-midi (13h30), il faisait 33,1 degrés à Sion, 33,0 à Delémont et 32,3 à Neuchâtel. Pratiquement sur tout le Plateau, le mercure dépassait allègrement les 30 degrés.

Les stations de mesure pourraient bien, selon les météorologues, capter de nouveaux records absolus pour un mois de juin. A Sion et à Genève, par exemple, les plus hautes températures jamais enregistrées à ce jour en juin se situent à 36,4 degrés, respectivement en 2019 et 1950.

Dans la vallée du Rhône, mais aussi en région bâloise et dans les Grisons, les 37 degrés pourraient être atteints ce week-end, prévoit SRF. En 1947, il a fait jusqu'à 36,9 degrés à Bâle en juin.

En montagne aussi

Certains cantons, comme Genève et Vaud, ont activé les plans canicule.

Les villes, en raison notamment du béton et de la densité, sont particulièrement exposées, et tous les lieux de rafraîchissement (lacs, jets, fontaines) étaient bons pour les promeneurs en quête d'équilibre.

Meteonews indique qu'il fait également très chaud en montagne avec 30 à 32 degrés vers 1000 m d'altitude, tandis que la limite du zéro se situera aux environs de 4600 m. Les records s'expliquent par la dépression située au large du Portugal, qui dirige toujours de l'air très chaud sur l'ouest, le sud et le centre du continent.

Cette situation survient alors que l'été n'a pas encore commencé... Elle entraîne aussi son lot de drames. Un homme d'une septantaine d'années s'est noyé dans le lac de Lugano, tandis qu'un nageur qui avait plongé de son bateau pour se rafraîchir dans le Léman au large de Villeneuve (VD) était porté disparu samedi. Une autre personne a été retrouvée grièvement blessée après avoir été ressortie inconsciente du lac de Neuchâtel, à Chevroux.

En France, la canicule concerne quasiment tout le pays, avec une douzaine de départements placés en "vigilance rouge", avec des pointes vers les 40 degrés, notamment en région parienne. Sous les serres, les températures peuvent grimper jusqu'à 55 degrés.

