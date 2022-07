"Les voyages touristiques et autres voyages non urgents à destination du Sri Lanka sont découragés (à l'exception du transit aérien via l'aéroport international de Colombo)", a publié le ministère suisse des Affaires étrangères sur son site Web, en rappelant l'état d'urgence déclaré dans le pays.

"La situation politique est confuse et les tensions ont augmenté. Il faut s'attendre à une détérioration de la situation", a-t-il ajouté.