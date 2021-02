La Suisse dispose de la 2e plus grosse densité d'Europe en serveurs

Zurich (awp) - La Suisse s'illustre en matière de puissance de calcul. Selon une enquête de la société immobilière CBRE, le pays se hisse au 2e rang en Europe en matière de densité de serveurs informatiques. Et l'expansion des capacités en la matière se poursuit.

A l'issue du 3e trimestre 2020, la Suisse recensait 93 centres de calculs d'une surface totale de 154'000 mètres carrés. Par rapport au nombre d'habitants, le pays se classe ainsi au 2e rang en Europe, derrière les Pays-Bas, relève vendredi CBRE.

Au niveau de la ventilation géographique des fermes de serveurs informatiques helvétiques, CBRE observe une forte concentration, trois quarts d'entre-elles se situant dans les régions de Zurich, Genève et Berne. Celles hébergées en région zurichoise occupent à elles seules une surface de 63'000 mètres carrés.

En termes de capacité mesurée à l'aune de la consommation électrique, plus représentative de la puissance de calcul hébergée, la région zurichoise se classe en 6e position européenne avec 68 mégawatts. Londres se hisse en tête de classement, devant Francfort, Amsterdam, Paris et Dublin.

Nombreux projets

A l'avenir, la puissance de calcul offerte devrait encore augmenter, plusieurs entreprises étendant actuellement leurs capacités en la matière. A titre d'exemple, la société Green investit pas moins de 500 millions de francs suisses dans de nouvelles installations de serveurs informatiques appelées "Metro-Campus-Zürich" à Dielsdorf, lesquelles doivent entrer en service au début de l'an prochain.

Toujours en banlieue zurichoise, plus précisément à Glattbrugg, trois centres de calculs devraient également entrer en service l'an prochain, des projets représentant un investissement de plus 200 millions de francs suisses rapportait récemment la "Handelszeitung". Un peu plus au Nord, à Winterthour, de nouvelles installations sont également en cours de construction.

La position de pointe de la Suisse dans le domaine du traitement des données reflète d'une part la demande émanant des acteurs du secteur financier, y compris celui en plein croissance des entreprises dites de fintech, soit les technologies financières. D'autre part, de plus en plus de sociétés établies en Suisse, dont d'importantes multinationales, se tournent vers des prestataires locaux.

Dans ce contexte, Amazon, qui outre son activité de détaillant en ligne, occupe également une position clef dans l'hébergement de données via sa filiale Amazon Web Services (AWS), prévoit de créer des centres de calculs en Suisse. AWS compte parmi ses clients Novartis, les CFF et La Poste.

Serveurs loués

Microsoft, numéro deux mondial derrière AWS, exploite deux centres de données près de Zurich et Genève depuis 2019. UBS, Swiss Re, La Mobilière et Swisscom recourent aux services du géant de Redmond. Quatrième plus grand fournisseur dans le monde, Google est actif dans le domaine en Suisse depuis 2019.

Souvent, ces fournisseurs globaux louent des capacités de traitement auprès de fournisseurs locaux, comme par exemple en Suisse, Green, Interxion ou Vantage. Le choix de la Suisse en tant que pays d'implantation repose aussi sur le fait que le pays dispose de ses propres règles en matière de protection des données, évitant aux fournisseurs basés en terres d'helvétiques d'échapper à la législation européenne telle que le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

