La Suisse domine la Serbie et file en huitièmes

Dans un dernier match de poules qui s'annonçait comme une finale pour la qualification, la Suisse d'Embolo, Shaqiri et Xhaka partait avec un léger avantage mais ne devait pas perdre contre la Serbie de Kostic, Mitrovic, Vlahovic et Tadic, qui étaient directement alignés pour rester au Qatar et disputer une place en huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Rapidement, le match allait d'un but à l'autre pour une rencontre haute en rebondissements. Sur un contre, Sow trouvait Shaqiri, qui frappait en une touche au premier poteau (1-0, 21e). Une joie de courte durée, puisque cinq minutes plus tard, Tadic envoyait un magnifique centre sur la tête de Mitrovic pour égaliser (1-1, 26e). Tadic, le capitaine serbe, trouvait ensuite Vlahovic, qui croisait sa frappe pour reprendre l'avantage (2-1, 35e). Mais après un gros travail, Widmer centrait à ras-de-terre et trouvait Embolo pour l'égalisation, juste avant la mi-temps (2-2, 44e). Au retour des vestiaires, Freuler a redonné l'avantage à la Nati (3-2, 48e). La Suisse se qualifie ainsi grâce à ce joli succès et verra les huitièmes de finale face au Portugal. En revanche, c'est terminé pour la Serbie, éliminée avec le Cameroun.

par Lucas Fontaine (iDalgo)