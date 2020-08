La Suisse enregistre 66 nouveaux cas de coronavirus

Berne (awp/ats) - Après un week-end du 1er août calme, le nombre de nouveaux cas de coronavirus repasse sous la barre des 100 cas. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) annonce lundi 66 nouvelles infections. Il n'y a pas de nouveau décès.

C'est la première fois depuis le 26 juillet que le nombre de cas quotidiens repasse sous la centaine. Sur les sept derniers jours, le total est de 1095 infections, indique le bulletin d'information quotidien de l'OFSP.

Au niveau des décès, le total reste de 1707. Il n'y a pas non plus de nouvelle hospitalisation. Depuis le début de la pandémie, 4347 personnes ont fréquenté les hôpitaux pour cause de coronavirus.

La Suisse dénombre toujours 1041 personnes en isolement et 2877 faisant partie de leurs contacts ont été mises en quarantaine. A elles s'ajoutent 12'388 autres personnes revenant de voyage qui ont dû aussi se résoudre à la quarantaine.

Depuis le début de la pandémie, 35'616 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 803'725 tests effectués.

ats/al