La Suisse enregistre son premier décès lié au coronavirus

Lausanne (awp/ats) - Le coronavirus a fait un premier mort en Suisse. Une femme de 74 ans est décédée tôt jeudi matin au CHUV à Lausanne, où elle était hospitalisée depuis mardi. Neuf nouveaux cas de contamination ont en outre été répertoriés.

La septuagénaire décédée était une "personne à haut risque", ont indiqué les autorités vaudoises dans un communiqué. Elles n'ont pas donné plus de précisions. Une conférence de presse est prévue à 13h30.

Les personnes à risque sont celles âgées de 65 ans ou plus et, en particulier, les personnes atteintes d'hypertension artérielle, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires chroniques, qui suivent des thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, comme le cancer. Elles doivent éviter les lieux publics et les grands rassemblements, ont rappelé les autorités vaudoises.

Présente à une autre conférence de presse, Rebecca Ruiz n'a pas voulu en dire plus. La conseillère d'Etat vaudois en charge de la santé a exprimé toute sa sympathie à la famille de la victime.

Troisième cas en Valais

Le médecin cantonal vaudois avait enregistré mercredi sept cas confirmés de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). Le canton est confronté à des transmissions sur sol vaudois et non plus importées d'Italie. A ce jour, près de vingt personnes sont en quarantaine à leur domicile.

Ailleurs en Suisse, le virus continue à se propager. Un troisième cas d'infection au coronavirus a été détecté et confirmé en Valais. Un quatrième cas est en attente d'une confirmation par le laboratoire national de référence de Genève. "Il est probable que d'autres cas apparaissent en Valais ces prochains jours ou semaines", a indiqué l'Etat du Valais.

A Lucerne, un cas de coronavirus a été confirmé dans une école de la ville. La jeune fille, fréquentant une classe de 5e année primaire, avait suivi l'enseignement lundi et mardi matin. Elle a été admise à l'hôpital.

Tous les élèves de sa classe ont été placés en quarantaine, indique l'école sur sa page internet. Ils devront rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Cela vaut aussi pour les enseignants et d'autres personnes qui auraient été en contact avec l'enfant et sa classe. Pour le reste, le fonctionnement de l'école se poursuit normalement.

Cinq cas à Bâle-Ville

A Bâle-Ville, cinq nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. Une de ces personnes est gravement malade, une première dans le canton, a indiqué jeudi le département de la santé du demi-canton.

La chaîne d'infection a pu être établie pour quatre des nouveaux cas. Deux personnes ont été contaminées lors d'une manifestation de plusieurs jours organisée par une église évangélique à Mulhouse, en France. Au total, huit cas de coronavirus ont été recensés à Bâle-Ville.

Le canton de Zoug annonce, lui, deux nouveaux cas de coronavirus. Il en compte désormais trois. L'une des deux personnes nouvellement contaminées était déjà en quarantaine, l'autre revenait d'un voyage d'affaires en Asie.

La situation du coronavirus en Suisse est jugée sérieuse, avait averti mercredi Daniel Koch, le responsable de la division maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La Confédération réfléchit aux mesures à prendre lorsque les seniors seront touchés par l'épidémie.

Mercredi à 17h15, l'OFSP avait enregistré 58 cas confirmés par le Centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE). Plusieurs dizaines d'autres personnes avaient été testées positives au Covid-19, mais les cas devaient encore être confirmés par le laboratoire de référence, selon M. Koch.

Dans ce contexte, le ministre de l'économie Guy Parmelin réunit dans l'après-midi les partenaires sociaux pour une table ronde autour du coronavirus.

Les annulations d'événements se poursuivent: le salon spécialisé des microtechniques, SIAMS, qui devait se tenir à Moutier (BE) du 21 au 24 avril, a été déplacé à l'automne. Le Festival du film de Locarno a annulé sa manifestation "L'immagine e la parola", prévue les 28 et 29 mars. La Nuit des musées de Berne, prévue le 20 mars, a elle aussi été annulée.

