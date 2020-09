La Suisse est le 4e pays le mieux positionné face au coronavirus

Genève (awp/ats) - La Suisse est le quatrième pays le mieux positionné pour une reprise économique après la crise liée au coronavirus, selon une étude. Publié mercredi à Genève par le groupe Horizon, cet indice met la Finlande en tête, devant la Norvège et l'Allemagne.

Il s'appuie sur plus de 100 indicateurs sociaux, sanitaires et économiques dans plus de 120 pays. Parmi ceux-ci, la Suisse est considérée comme l'économie la plus résiliente et la mieux dotée pour son marché de l'emploi. Elle est notamment aussi saluée pour son système éducatif, ses institutions, sa résilience financière ou encore son système de santé. Elle ne fait pour autant pas partie des 10 pays les mieux préparés aux pandémies.

Et elle est ciblée sur son attitude face aux marchés internationaux. Selon les responsables d'Horizon, cette crise devrait étendre le décalage entre pays développés et pays en développement. Le Covid expose certains Etats non seulement à des menaces financières, mais aussi à une crise alimentaire et à des émeutes.

Pour tous, les plans de relance devraient néanmoins contribuer à augmenter la résistance face à aux menaces en soutenant la numérisation des entreprises, l'adaptation aux futurs défis et l'extension d'infrastructures dans les zones reculées des pays. Le groupe Horizon est un laboratoire de réflexions constitué d'anciens du WEF et de l'ONU.

ats/fr