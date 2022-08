La Suisse lance une campagne d'économie d'énergie et prévoit des mesures de rationnement

Plus de 40 partenaires des secteurs public et privé soutiennent la campagne dont la devise est "L'énergie est rare. Ne la gaspillons pas", a déclaré le gouvernement.

"L'objectif est de faire participer volontairement le plus grand nombre de personnes possible - et d'éviter que la Suisse ne se retrouve dans une situation de pénurie", a-t-il ajouté.

La campagne devrait durer jusqu'en avril et propose des conseils sur la manière de réduire la demande, par exemple en baissant les thermostats, en utilisant moins d'eau chaude et en éteignant les appareils et l'éclairage lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Le gouvernement prévoit une série de mesures de plus en plus strictes, y compris des interdictions et des rationnements, si la conservation ne parvient pas à éviter les pénuries.

Un projet de décret en cours de discussion prévoit d'interdire le gaz pour le chauffage des bâtiments vacants, des piscines, des spas ou des saunas. Le gaz ne pourrait pas être utilisé dans les cheminées ou les tentes chauffées.

Les pièces chauffées au gaz ne pourront pas être chauffées à plus de 19 degrés Celsius (66,2°F), les chauffe-eau étant plafonnés à 60 degrés.

Les ménages et les services tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, la police, les pompiers, le traitement des eaux usées et la collecte des ordures ne seraient pas soumis au rationnement selon une proposition que le gouvernement a envoyée pour trois semaines de consultations.

La semaine dernière, la Suisse a fixé un objectif volontaire d'économies de gaz de 15 % pour l'hiver, alors que l'Europe est confrontée à une pénurie potentielle de gaz en raison de la guerre en Ukraine.

Le pays pourrait avoir recours à des coupures régionales continues de quatre heures si la crise entraîne des pénuries d'électricité.

La Suisse s'approvisionne en gaz via des centres de négoce situés dans les pays voisins de l'Union européenne.

Le pays a une demande relativement faible de gaz, qui couvre traditionnellement environ 15 % de la consommation totale d'énergie. Environ 42 % du gaz est utilisé pour chauffer les ménages, et le reste dans l'industrie et dans les secteurs des services et des transports.