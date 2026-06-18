L'essentiel :

- La Suisse recule à la troisième place du classement mondial de la compétitivité économique de l'IMD.

- Singapour prend la première place, Hong Kong la deuxième.

- Le recul suisse est lié à une performance économique affaiblie et à des tarifs douaniers américains élevés.



Le classement mondial de la compétitivité économique publié jeudi par l'école de commerce IMD place désormais Singapour en tête, reléguant la Suisse à la troisième position. Ce classement évalue les performances économiques, l'efficacité des entreprises et des pouvoirs publics, ainsi que les infrastructures de 70 pays.



Hong Kong occupe la deuxième place, devant la Suisse, tandis que Taïwan et les Emirats arabes unis se classent respectivement quatrième et cinquième. Les Etats-Unis sont dixièmes, et le Venezuela ferme la marche.

Droits de douane et investissements en baisse

Selon Arturo Bris, professeur à l'IMD, le recul de la Suisse s'explique principalement par une performance économique affaiblie, notamment en raison des tarifs douaniers américains élevés et d'une baisse des investissements directs étrangers l'année dernière. L'administration Trump avait imposé à la Suisse les tarifs douaniers américains les plus élevés d'Europe jusqu'à la conclusion d'un accord en novembre.



L'étude souligne également que le modèle de gouvernance suisse, fondé sur le consensus, a ralenti la capacité de réaction face aux crises. La Suisse a souffert de la montée du protectionnisme et du ralentissement de la mondialisation. Arturo Bris note que, dans le contexte mondial actuel marqué par une détérioration de l'État de droit, la Suisse, en tant que très petit pays, dispose de peu de moyens de défense, les petites nations hors grands blocs commerciaux étant particulièrement exposées.