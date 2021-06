La Suisse pourra importer davantage de pommes de terre

Berne (awp/ats) - Les stocks de pommes de terre en Suisse ont diminué au point que l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) augmente de 5000 tonnes le quota d'importation en juillet. Il répond ainsi à une demande de Swisspatat, la faîtière de l'industrie de la production, du commerce et de la transformation.

Les mauvaises conditions climatiques en avril et mai et la forte consommation des ménages due au Covid expliquent cette baisse du stock de patates, a indiqué jeudi l'OFAG dans un communiqué. La population a acheté plus de pommes de terre que d'habitude au premier semestre 2021 à cause des restaurants fermés. Fin avril, les ventes de pommes de terre étaient 30% supérieures à celles du même mois de l'année dernière, note l'OFAG.

De plus, les pommes de terre récoltées l'an dernier avaient une durée de conservation plus courte car leur vieillissement était déjà bien avancé lorsqu'ils ont été stockés à l'automne dernier. En cause: l'été chaud de 2020.

En outre, la récolte de cette année a pris du retard. La hausse du quota d'importation se limite donc à juillet, car, après, la production indigène pourra prendre le relai, a expliqué à Keystone-ATS Jonathan Fisch de l'OFAG. Selon lui, 14'800 tonnes de pommes de terre en moyenne ont été importées chaque année au cours des cinq dernières années.

