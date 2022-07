La Suisse répond froidement à l'appel de l'Ukraine à saisir les avoirs russes

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmygal a déclaré lors d'une conférence à Lugano que 300 à 500 milliards de dollars d'actifs russes avaient été gelés par les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne, argent qui, selon lui, pourrait aider à reconstruire les écoles, les hôpitaux et les maisons détruites.

"Nous proposons de trouver (une) formule pour créer une législation nationale et internationale pour (créer) la possibilité de confisquer les actifs gelés en cas d'agression non provoquée", a déclaré Shmygal, faisant référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une telle mesure améliorerait la sécurité mondiale en dissuadant les agressions non provoquées et injustifiées, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse alors que la conférence de récupération de deux jours s'achevait.

Mais la Suisse, qui a déclaré en mai 6,3 milliards de francs suisses (6,50 milliards de dollars) d'avoirs russes gelés, s'est opposée à une remise automatique des richesses. Le pays, qui a adopté les sanctions de l'UE contre les Russes, est depuis longtemps une destination prisée de l'élite moscovite et un lieu de rétention de la richesse russe.

Le président suisse Ignazio Cassis a déclaré qu'il était important de protéger les individus contre le pouvoir de l'État et de créer une base juridique pour la confiscation des fonds.

"Selon les règles que nous avons dans la grande majorité des démocraties [...], nous pouvons geler des actifs, nous pouvons geler afin de clarifier l'origine de ces actifs", a déclaré Cassis aux journalistes.

Mais des questions sur les liens entre l'argent et la guerre en Ukraine et sur la proportionnalité des mesures doivent également être abordées, a déclaré Cassis.

"Maintenant, nous pouvons prendre une décision qui est parfaite pour l'Ukraine mais nous créons la possibilité de prendre la même décision dans de nombreuses autres possibilités et... nous donnons beaucoup plus de pouvoir à l'État et loin du citoyen."

(1 $ = 0,9688 franc suisse)