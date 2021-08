La Suisse romande à la traîne en termes de compétitivité économique

Zurich (awp) - A l'exception du canton de Genève, les régions romandes ne se démarquent pas en termes de compétitivité économique. Zoug et Bâle dominent toujours de la tête et des épaules le classement de la "qualité de la localisation" publié par Credit Suisse.

Zoug a consolidé sa première place grâce à la réduction temporaire du taux d'imposition cantonal adoptée dans les urnes en mars dernier, une mesure destinée à limiter l'impact du coronavirus sur la population et les entreprises, indique mardi Credit Suisse. La ristourne fiscale concernera les années 2021 à 2023.

En deuxième position, le canton de Bâle-Ville talonne son homologue de Suisse centrale. Zurich a renforcé sa troisième place tandis que Genève conserve sa médaille en chocolat malgré un léger tassement des conditions entre 2020 et 2021.

Vaud se classe dans le ventre mou du classement, demeurant à la 12e position. La stabilité prévaut également pour Fribourg et Neuchâtel, respectivement 18e et 19e cantons suisses en termes d'attractivité économique. Les conditions se sont encore détériorées pour le Jura et le Valais, qui ferment toujours la marche, dans cet ordre.

Dans son étude, le numéro deux bancaire helvétique aborde également les conséquences du projet de réforme fiscale internationale proposé par les pays du G20. Le Conseil fédéral estime que 3000 à 4000 entreprises ayant un siège en Suisse pourraient être concernées. Certains cantons suisses pourraient ainsi être obligés de relever leur fiscalité.

Publié depuis 1997, l'indice de la qualité de la localisation repose sur des critères fiscaux et démographiques - notamment la présence de personnes qualifiées ou hautement qualifiées. Le réseau routier et de transports publics est également analysé.

fr/ol