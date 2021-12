La Suisse s'allie avec l'Allemagne pour renforcer sa cybersécurité

Berne (awp/ats) - Le Cyber-Defence (CYD) Campus d'armasuisse s'allie pour la première fois avec son pendant allemand afin de renforcer sa cybersécurité. Deux logiciels permettant d'améliorer l'échange d'informations liées aux failles de sécurité doivent aboutir à l'issue de cette collaboration.

Le CYD et l'office fédéral allemand de la sécurité des technologies et de l'information (BSI), vont travailler sur le Common Security Advisory Framework (CSAF), qui vise à créer et gérer des rapports de sécurité dans un format exploitable par ordinateurs et à faciliter leur partage. Deux prototypes de logiciels sont en cours de développement pour en faire progressivement des outils open source à part entière.

Cette avancée permettra aux entreprises, exploitants et autorités à faire face au nombre croissant de rapports de sécurité, a indiqué Armasuisse mardi dans un communiqué. Ils pourront notamment consulter les rapports automatiquement et les comparer avec leurs propres bases de données.

Les rapports de sécurité compilent des informations sur des vulnérabilités informatiques établies. Ils comportent typiquement des informations sur le type et la criticité des vulnérabilités identifiées, les produits et versions concernés et la manière d'y remédier. En Suisse, ces informations sont collectées par le Centre national pour la cybersécurité (NCSC), puis transmises aux utilisateurs concernés après vérification.

ats/al