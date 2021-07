La Suisse sur le podium européen pour les prestations sociales

Neuchâtel (awp/ats) - La Suisse a consacré en 2018 quelque 20'795 francs suisses par habitant aux dépenses sociales. Seuls la Norvège et le Danemark dépensent davantage. En Suisse, les prestations sociales représentent un quart du Produit intérieur brut (PIB). Proportionnellement, c'est moins que dans les autres pays européens.

Avec un PIB de 85'000 francs suisses par habitant, la Suisse est le 3e pays le plus riche d'Europe. Ses dépenses en matière de prestations sociales (24,6%) se situent toutefois plutôt dans la moyenne de l'Union européenne (26,5% pour les 28 Etats membres). La France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni y consacrent davantage, entre 31,4 et 25,5%. L'Office fédéral de la statistique a publié vendredi ces chiffres pondérés par le pouvoir d'achat.

Les prestations sociales n'ont baissé qu'en Grèce (-16,1 points d'indice), en Irlande (-5,4), en Espagne (-2,5) et à Chypre (-0,4). Dans tous les autres pays, les dépenses sociales ont augmenté avec les années. Si l'on donne l'indice 100 en 2010 aux dépenses, elles ont augmenté de 15 depuis en Suisse. La plus forte hausse a été enregistrée en Turquie (40,6 points), en Bulgarie (34,8) et en Pologne (30,8).

