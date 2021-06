La Suisse va donner quatre millions de doses de vaccins à Covax

Berne (awp/ats) - La Confédération va donner quatre millions de doses de vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca à l'initiative Covax de l'OMS. Elle entend ainsi apporter une "contribution notable" à la lutte globale contre la pandémie de coronavirus.

Tour le monde doit pouvoir être protégé, c'est une question de justice globale, a souligné mercredi le ministre de la santé Alain Berset devant la presse. Les grandes inégalités en matière de répartition globale des vaccins laissent prévoir que la pandémie durera encore un certain temps à l'échelle mondiale.

La Suisse, qui mise principalement sur les vaccins à ARN messager (ARNm), dispose de suffisamment de doses pour protéger sa population. Elle ne conservera que 1,4 million de doses de vaccin à vecteur viral d'AstraZeneca sur les 5,4 millions qu'elle a commandées.

Celles-ci seront destinées en premier lieu aux personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccin à ARNm (par exemple à cause d'une intolérance à ces produits), qui ne le souhaitent pas ou qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca à l'étranger. Ces vaccins seront disponibles dès que Swissmedic aura autorisé le produit et que l'OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations auront publié la recommandation de vaccination correspondante.

Le produit d'AstraZeneca est "un très bon vaccin" même s'il utilise une autre méthode que celle généralement retenue en Suisse, a relevé Alain Berset. D'autres pays l'ont autorisé et c'est une bonne chose de pouvoir en faire profiter d'autres si on ne peut pas l'utiliser chez nous, a ajouté le Fribourgeois.

Solution équitable

La Suisse s'engage depuis le début de la pandémie pour une solution globale et équitable en matière de répartition des vaccins contre le Covid-19, souligne le Conseil fédéral. Elle s'était engagée lors de la création de Covax en prenant la tête avec Singapour d'un groupe d'Etats amis pour garantir le fonctionnement de ce programme.

Berne a versé l'an dernier 20 millions de francs suisses à Covax en faveur de 92 pays à faible revenu. Le Conseil fédéral a aussi décidé en avril d'apporter un soutien supplémentaire de 300 millions de francs suisses à l'initiative "Accélérateur ACT" visant à accélérer l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19. Sur cette somme, 125 millions de francs suisses iront à Covax.

Lancée en avril 2020 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'initiative Covax entend fournir cette année jusqu'à deux milliards de doses aux pays participants. Elle a pu commencer à distribuer les premières doses à des pays à faible ou moyen revenu en février 2021. Jusqu'à présent, un total de

131 pays ont reçu plus de 88 millions de doses.

ats/al