La Suva réduit ses primes suite à une baisse d'accidents grâce au coronavirus

Lucerne (awp/ats) - Le nombre de personnes accidentées en Suisse a nettement diminué l'an dernier pendant le confinement dû au coronavirus. L'assureur accidents Suva a quadruplé son bénéfice d'exploitation à 241 millions de francs suisses en 2020. Il réduira ses primes d'assurance l'an prochain.

Sans l'"effet Covid", la Suva aurait glissé dans les chiffres rouges avec un déficit de 17 millions de francs suisses, a déclaré vendredi aux médias le chef des finances Hubert Niggli. La pandémie de coronavirus a toutefois dégagé un excédent extraordinaire de 253 millions de francs suisses.

Cet argent sera remboursé aux assurés en 2022, ce qui se traduira par des "primes historiquement basses". M. Niggli a précisé que l'écart entre les différents secteurs était important. Par exemple, la baisse des accidents du travail a été de 54% dans l'aviation. Les secteurs dans lesquels il n'y a pas eu moins d'accidents ne recevront pas de ristourne.

Selon le rapport annuel, les accidents professionnels ont diminué de 10,8% en 2020 par rapport à l'année précédente, et les accidents de loisirs de 10,9%. Au total, 431'827 accidents et maladies professionnelles ont été déclarés à l'assureur accidents, soit une baisse de 10% par rapport à l'année précédente.

En raison du remboursement, la Suva prévoit un déficit pour 2022. Selon M. Niggli, l'effet Covid devrait avoir nettement moins de répercussions en 2021.

Moins d'accidents de foot

Le fait que les terrains de football soient restés en grande partie vides pendant la pandémie a eu un impact important sur les accidents de loisirs - les accidents dus au ballon rond ont à eux seuls diminué de 37%. Cependant, comme davantage de personnes ont enfourché leur vélo et chuté, les coûts médicaux et les coûts des indemnités journalières par cas ont augmenté.

Alors que les footballeurs blessés sont généralement hors service pendant une courte période et reçoivent une indemnité journalière, les cyclistes qui ont fait une chute sont souvent plus âgés et ont une période de convalescence plus longue.

Enfin, les assurés de tous les secteurs profitent du succès de la Suva sur le marché des placements, où elle a dégagé 526 millions de francs suisses d'excédents, ce qui profite également aux assurés: avec les excédents dus à la pandémie, ils se voient ainsi rembourser en moyenne 22% des primes nettes.

Le nombre de nouvelles pensions a chuté de 11% en 2020, ce qui est dû à des retards dans les clarifications en raison de la pandémie. La récente baisse des accidents ne se reflétera pas dans le bilan avant trois à cinq ans.

Suppression d'emplois

Depuis la pandémie, la Suva contrôle les mesures de protection anti-coronavirus dans certaines entreprises et a effectué jusqu'à présent 19'000 inspections. Des déficiences graves n'ont été constatées que dans un pour cent des cas. Elle surveille également le marché des masques de protection respiratoire.

La Suva a également annoncé qu'elle prévoyait d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer les demandes d'indemnisation d'ici 2027, ce qui entraînera la suppression de 170 postes à plein temps, si possible par fluctuation naturelle. Les structures et les processus seront adaptés dès l'année prochaine, mais toutes les agences de la Suva resteront en place et il n'y aura pas de suppression d'emplois.

