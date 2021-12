La TD est à la recherche d'un accord après l'offre de BancWest, les créanciers canadiens poursuivant leur croissance aux États-Unis.

La Banque Toronto-Dominion est à la tête de la charge des banques canadiennes riches en liquidités qui cherchent à faire une incursion aux États-Unis et à trouver de la croissance ailleurs que sur leur propre terrain où les six grandes banques contrôlent déjà près de 90 % du marché.

Les milliards de dollars de liquidités excédentaires accumulés pendant un moratoire de près de deux ans sur les redistributions de capitaux, qui n'a été levé que le mois dernier, et les cours des actions proches de records ont donné aux banques canadiennes une monnaie d'acquisition pour parier sur le retrait et la réduction des effectifs de plusieurs banques européennes et internationales.

La vente de l'unité américaine de BNP Paribas, Bank of the West (BancWest), est le dernier exemple en date de la demande refoulée, la Banque Toronto-Dominion étant en concurrence avec le créancier canadien rival, la Banque de Montréal, selon deux sources au fait de la question.

La Banque de Montréal a annoncé lundi qu'elle allait racheter l'unité de BNP Paribas, Bank of the West, pour 16,3 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grosse opération jamais réalisée.

La TD, deuxième plus grande banque du Canada en termes de valeur marchande, a examiné tous les grands portefeuilles d'actifs mis en vente, y compris les activités américaines vendues par Mitsubishi UFJ (MUFG) en septembre et BBVA en novembre 2020, selon les sources.

Elle reste à la recherche d'acquisitions aux États-Unis après sa courte défaite face à BMO.

Les porte-parole de la TD et de la BMO n'ont fait aucun commentaire sur le processus d'appel d'offres ou sur les plans de croissance futurs aux États-Unis. MUFG a refusé de commenter l'intérêt des banques canadiennes pour leurs actifs et BBVA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Le secteur bancaire est un jeu d'échelle, de technologie et de sophistication", a déclaré Brian Madden, gestionnaire de portefeuille chez Goodreid Investment Counsel.

Il a ajouté que les banques canadiennes déjà présentes aux États-Unis sont bien placées pour accroître leurs activités dans ce pays puisqu'elles "se trouvent être directement adjacentes au plus grand marché bancaire de la planète".

Les dirigeants de la TD ont déclaré plus tôt cette année que la banque "n'hésitera pas" à conclure une transaction bancaire dans le Sud-Est des États-Unis ou dans toute région où elle exerce actuellement des activités, principalement sur la côte Est.

Après avoir raté quelques grosses acquisitions, la TD est maintenant susceptible de se tourner vers des banques plus petites, a déclaré l'une des sources.

Outre la TD et la BMO, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Nationale du Canada complètent les six grandes banques canadiennes.

La TD est l'une des dix premières banques des États-Unis, et la Banque Royale est propriétaire de City National, la neuvième banque de Californie en termes de dépôts.

La Banque Royale a également connu une expansion aux États-Unis, bien que le plus grand créancier du Canada se concentre davantage sur ses activités de gestion de patrimoine https://www.reuters.com/article/us-rbc-wealth-idUSKBN25U1I6 aux États-Unis.

Et la CIBC, qui a fait son entrée aux États-Unis en 2017 avec l'acquisition de PrivateBancorp, a déclaré qu'elle visait une augmentation des bénéfices provenant du pays dans les années à venir.

La Banque Royale n'a pas répondu à une demande de commentaire. La CIBC s'est refusée à tout commentaire.

LA POURSUITE DE BMO

BMO a poursuivi BancWest après avoir perdu la main sur les activités de détail aux États-Unis de MUFG, le plus grand créancier japonais, selon l'une des sources. MUFG a fini par vendre ses activités de détail américaines à U.S. Bancorp pour 8 milliards de dollars.

BMO a fait une offre compétitive pour les actifs de MUFG, et sa déception d'avoir perdu a poussé la quatrième plus grande banque du Canada à agir rapidement sur la vente de BancWest, a dit la source.

BNP Paribas, conseillé par Goldman Sachs et JPMorgan, a entamé des discussions parallèles avec TD et BMO, augmentant ainsi la pression sur les deux soumissionnaires pour qu'ils finalisent leurs offres, tout en craignant que des obstacles réglementaires n'entravent la vente, ont indiqué les sources.

BNP Paribas n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Alors que TD a d'abord fait une offre basse, puis l'a relevée, BMO a été plus agressive avec sa première proposition et a rapidement déclaré son offre "meilleure et définitive" en décembre après avoir proposé un dernier rabais, a indiqué l'une des sources.

L'opération fera de BMO la 16e plus grande banque en termes d'actifs aux États-Unis, contre la 19e actuellement, et portera ses actifs à près de 300 milliards de dollars.

En fusionnant avec des rivales américaines, les banques canadiennes déjà présentes aux États-Unis devraient obtenir de meilleurs rendements de ces activités que les petits acteurs, même lorsqu'elles semblent payer une prime comme l'a fait BMO pour BancWest, a déclaré Anthony Visano, gestionnaire de portefeuille chez Kingwest & Co.

"Parfois, la valeur stratégique l'emporte sur la considération financière", a déclaré M. Madden de Goodreid Investment. (Reportage de Pamela Barbaglia à Londres et de Nichola Saminather à Toronto ; édition de Megan Davies et Matthew Lewis)