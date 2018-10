La TV qu’on aime : UPC invente une nouvelle façon de regarder la télévision

Dès demain, UPC TV rejoindra le portefeuille HAPPY HOME de UPC. Ce nouveau concept unique offre au client une expérience télévisuelle intelligente, simple et conviviale ainsi que des contenus exclusifs et de qualité, et ce sans augmentation de prix.

« Nous voulons susciter l'enthousiasme de nos clients, et avons donc décidé de nous détacher d'une conception figée de la télévision. UPC TV, c'est plus que de la télévision, c'est une expérience : chaque client peut regarder ce qu'il veut, quand il veut, que ce soit dans son canapé, sur son balcon ou dans le train », explique Severina Pascu, CEO de UPC Suisse. À cela s'ajoute le plus large choix de chaînes et de vidéos à la demande que UPC ait jamais mis à la disposition de ses clients.

La TV qui vous comprend : une technologie intelligente et des contenus exclusifs

Claire et intuitive, l'interface utilisateur bénéficie d'une commande vocale inégalée sur le marché suisse. À la voix, l'utilisateur peut facilement contrôler la UPC TV Box : celle-ci reconnaît les commandes qu'il emploie et en enregistre de nouvelles en permanence. Elle lui fait en outre des recommandations personnalisées en fonction de ce qu'il a déjà regardé.

Les clients de la nouvelle UPC TV reçoivent en outre plus de 240 chaînes, dont MySports One, qui diffuse des contenus sportifs exclusifs en direct. Netflix, YouTube et Sky sont également intégrés. Les plus passionnés de télévision pourront même s'offrir près de 500 chaînes et des séries exclusives grâce aux différents bouquets supplémentaires disponibles.

La TV qui vous suit : une expérience télévisuelle à 360 °

La UPC TV App offre plus de possibilités que jamais. La nouvelle UPC TV suit l'utilisateur de son téléviseur à son smartphone ou à sa tablette et inversement, d'un simple glissement du doigt. D'autre part, des films et des émissions peuvent être enregistrés de manière quasi illimitée (2000 heures) sur le cloud et regardés de n'importe où ; il est aussi possible de regarder des contenus en UHD/4K en streaming.

UPC TV est également une solution intéressante pour les grandes maisonnées, car elle permet désormais de regarder la télévision sur cinq Box simultanément pour CHF 5.- seulement par Box supplémentaire et par mois, pour un divertissement sans limite dans toutes les pièces.

La TV qui vous transporte : une nouvelle expérience sans augmentation de prix

La nouvelle expérience télévisuelle que propose la UPC TV Box n'occasionne pas d'augmentation de prix par rapport au boîtier Horizon. Les clients bénéficient ainsi de nombreuses fonctionnalités innovantes et de beaucoup de contenus supplémentaires pour le même prix qu'avant.

Aperçu des fonctionnalités

