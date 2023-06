La Tanzanie prévoit une augmentation de 7% des dépenses globales du gouvernement au cours du prochain exercice budgétaire, au cours duquel elle donnera la priorité aux dépenses pour les chemins de fer, la compagnie aérienne nationale, la production d'électricité et le gaz naturel, a déclaré jeudi le ministre des Finances, Mwigulu Nchemba.

La Tanzanie s'attend à ce que les dépenses globales atteignent 44,39 trillions de shillings tanzaniens (18,6 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2023/24 qui débutera en juillet, contre 41,5 trillions de shillings pour l'année en cours.

Nchemba a déclaré que le pays d'Afrique de l'Est s'attend à lever plus des deux tiers de ce montant, soit 31,38 trillions de shillings, à partir de sources nationales.

Sur le total des recettes, la Tanzania Revenue Authority devrait collecter 26,73 trillions de shillings de recettes fiscales et 4,66 trillions de shillings de recettes non fiscales.

Environ 5,44 trillions de shillings seront empruntés auprès de sources nationales non concessionnelles et 2,1 trillions de shillings seront empruntés auprès de sources externes non concessionnelles.

"Parmi les priorités figurent la construction d'une ligne de chemin de fer à écartement standard, l'amélioration de la compagnie aérienne nationale Air Tanzania Company Limited (ATCL), la production d'électricité à partir du projet hydroélectrique Julius Nyerere de 2 115 MW et la mise en œuvre du projet de terminal de gaz naturel liquéfié", a-t-il déclaré.

En mars, la Tanzanie a achevé les négociations pour la construction d'un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une valeur de 30 milliards de dollars avec la société norvégienne Equinor et la société britannique Shell.

L'économie tanzanienne repose en grande partie sur le tourisme, l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière.

M. Nchemba a déclaré aux parlementaires dans la capitale Dodoma que le gouvernement proposait d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée tous les minéraux précieux, les pierres précieuses et les autres minéraux vendus dans les raffineries locales ou les marchés de minéraux établis par la commission minière du pays.

Le gouvernement propose également de supprimer les droits d'accise sur les véhicules électriques dans le budget qui devrait commencer en juillet, sous réserve de l'approbation du Parlement.

"La raison de cette décision est de promouvoir l'utilisation de l'électricité et du gaz naturel en Tanzanie afin d'économiser les réserves étrangères qui sont utilisées pour importer du pétrole", a déclaré M. Nchemba.

Entre-temps, le stock de la dette tanzanienne a atteint 79,10 trillions de shillings en avril 2023, ce qui représente une augmentation de 13,9 % d'une année sur l'autre.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Nchemba a déclaré que l'économie du pays d'Afrique de l'Est devrait croître de 5,2 % en 2023, contre 4,7 % l'année dernière, grâce à l'amélioration des performances en matière d'investissement et de commerce.