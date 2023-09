En attendant d'importantes échéances macroéconomiques, c'est le compartiment technologique américain qui a permis aux marchés occidentaux de démarrer la semaine dans le vert. Un coup de fièvre sur Tesla, une accélération d'Amazon et Meta et un réveil de Microsoft et Apple ont fait le bonheur des indices. Ce matin, l'Asie hésite après une micro-news rassurante sur l'immobilier en Chine.

Je vous ai déjà fait le coup de "chassez le naturel, il revient au galop" à plusieurs reprises, mais il est souvent plus intéressant de se fier au bon sens naturel qu'à certains indicateurs complexes. Le fait est que les grandes actions technologiques américaines font régulièrement le marché, dans le sens où elles dictent la couleur des indices. Et plus elles sont grosses, plus elles sont influentes, c'est mécanique. Nous en avons eu une nouvelle illustration hier, sur laquelle je vais revenir un peu plus loin. Mais avant cela et pour aller dans le sens de la démonstration, je vais illustrer tout ça en vous recommandant d'aller voir sur Zonebourse dans les fiches société un graphique qui figure dans l'onglet "cotations" et qui s'appelle "variations annuelles". J'avoue que je l'avais un peu oublié celui-là. Le problème avec Zonebourse, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on s'y perd, même quand on y travaille. Comme son nom l'indique, le graphique compile les performances boursières annuelles d'un titre. Allez regarder Apple par exemple. Vous avez les variations de chaque année depuis 1982. C'est un condensé de l'histoire du groupe. On y voit la chute des années 1995 à 1997, lorsque l'entreprise avait failli disparaître (et fut en quelque sorte sauvée par Microsoft). On y voit l'éclatement de la bulle internet en 2000 (-71% pour l'action cette année-là !). On voit aussi très bien, et c'est là où je voulais en venir, la dynamique qui s'est mise en place à partir de 2003. Sur les 20 années qui ont suivi, seules 2008, 2015, 2018 et 2022 ont été baissières. Et même si les actions montent par l'escalier et descendent par l'ascenseur, ce parcours a garanti une hausse stratosphérique au titre durant les années fastes du secteur, post-2008.

Les grosses actions technologiques américaines ont encore volé au secours de Wall Street hier, en permettant au Nasdaq 100 de gagner 1,2% en clôture et de porter son avance annuelle à 41%. Quand Tesla gagne 10%, Amazon et Meta plus de 3% et Microsoft 1%, tout devient plus facile. Même Apple, tricard depuis que Pékin a décidé de partir en croisade anti-iPhone, s'est permis de reprendre 0,7%. C'est d'ailleurs à se demander ce qu'on fait les autres titres pendant ce temps. Pas grand-chose en moyenne, comme le veut la tradition 2023 : ce sont les locomotives qui sont au cœur de la performance de l'indice technologique. Le S&P500, plutôt consanguin, a limité ses gains à 0,7%, pendant que le Dow Jones, nettement moins lesté en titres de croissance, se contentant d'un +0,25%. En Europe, toutes les places ou presque ont gagné du terrain, la principale exception étant Amsterdam, plombée par ses vedettes ASML et Adyen : la technologie n'a pas la recette du succès partout.

Deux mots quand même sur Tesla et sur Apple. Le constructeur automobile est coutumier des envolées foudroyantes et des baisses brutales. Plutôt des envolées foudroyantes quand même, il faut bien le reconnaître. Hier, l'action a donc bondi de 10% après une note de Morgan Stanley particulièrement stimulante, puisque l'analyste en charge du dossier s'est enflammé pour l'architecture de supercalculateur Dojo, développée par Tesla, qui repousserait "les limites du possible". La banque d'affaires pense que Dojo pourrait ajouter 500 milliards de dollars de valorisation à une entreprise qui pèse déjà plus de 800 Mds$. Rien que ça ! Morgan Stanley enfonce le clou en passant positif sur le dossier, dont l'objectif de cours est relevé de 250 à 400 USD (272,48 USD en clôture hier soir). Côté Apple, les investisseurs attendent beaucoup de la réunion de présentation des nouveaux produits du groupe, en particulier les iPhone 15, prévue autour de 16h00 heure de Paris. Le Californien a été chahuté au cours des dernières séances après les appels de Pékin au bannissement de l'iPhone des hautes sphères politiques et économiques chinoises. Il a sans doute l'occasion de reprendre le fil conducteur de sa success-story avec cet événement, ce qui n'a pas échappé aux investisseurs.

En Chine, les indices immobiliers ont encore fait le yoyo ce matin. La journée avait démarré dans le rouge vif, jusqu'à ce que le promoteur Country Garden annonce avoir réussi à convaincre ses créanciers de retarder de trois ans le paiement de certaines de ses obligations onshore. Tous les créanciers n'ont pas accepté, mais l'annonce a suffi à renverser la tendance sur les valeurs immobilières. Il en faut peu pour être heureux.

En dehors de ces actualités d'entreprises, les nouvelles macroéconomiques sont particulièrement faibles en ce début de semaine. C'est un peu le calme avant la tempête d'annonces qui démarrera demain avec les chiffres de l'inflation américaine d'août et qui ira crescendo avec les décisions de politique monétaire de la BCE jeudi et de la Fed la semaine prochaine. Pour les amateurs d'aventures qui fleurent bon le siècle passé, et plutôt le début que la fin, Kim Jong Un et son luxueux train blindé sont entrés en Russie pour une entrevue au sommet avec Vladimir Poutine, du côté de Vladivostok. Les deux joviaux dirigeants ne s'étaient plus rencontrés depuis quatre ans.

Les places d'Asie et du Pacifique, qui avaient généralement démarré la semaine dans de bonnes dispositions, affichent ce matin des parcours plus disparates. Le Japon gagne 0,8% mais l'Inde et la Corée du Sud perdent du terrain. L'Australie est en hausse modeste. En Chine, la remontée des valeurs immobilières a contribué à ramener les indices de Hong Kong et de Shanghai autour de l'équilibre, mais on ne peut pas dire qu'ils brillent vraiment en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

Encore une séance vierge d'indicateurs aux Etats-Unis. En Europe, les chiffres de l'emploi britannique (8h00) et l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (11h00) sont en approche. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte légèrement 1,0745 USD. L'once d'or s'échange autour de 1923 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 90,93 USD le baril et un brut léger américain WTI à 87,20 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 4,28%. Le bitcoin remonte à 25 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Atria : Inderes passe d'alléger à accumuler en visant 11,50 EUR.

Beiersdorf : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 152 EUR.

Carbios : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 51 EUR.

Centamin : RBC Capital maintient sa recommandation surperformance avec un objectif de cours réduit de 150 à 145 GBX.

CTP : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 16 EUR.

Epiroc : Barclays démarre le suivi à souspondérer en visant 165 SEK.

ISS : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 130 à 105 DKK.

Metso : Barclays reprend le suivi à surpondérer en visant 12 EUR.

Mondi : JP Morgan maintient sa recommandation surperformance avec un objectif de cours réduit de 322 à 320 GBX.

Nestlé : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 106 CHF.

Polypeptide : Citigroup passe de neutre à vendre en visant 18 CHF.

Qiagen : Baird démarre le suivi à surperformance en visant 46,51 EUR.

Rheinmetall : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 EUR.

Sandvik : Barclays démarre le suivi à souspondérer en visant 185 SEK.

Smurfit Kappa : JP Morgan maintient sa recommandation surperformance avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

SES-imagotag publie des résultats en vive hausse. L'action n'a pas cillé hier à la publication d'un nouveau rapport de Gotham City Research.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Oracle chute de 9% hors séance après des perspectives décevantes.

Annonces importantes (et moins importantes)