Pendant que le pétrole fait le yoyo, que les rendements obligataires se réveillent et que les métaux crèvent les plafonds, les marchés actions refusent de baisser. Néanmoins, il leur faudrait quelques nouveaux arguments pour tenter de suivre la cadence de la fusée Nasdaq. Voilà à peu près l'ambiance de ce début de semaine en amont de la publication de vous savez qui. Aujourd'hui, les investisseurs ont rendez-vous avec une armée de banquiers centraux, qui tenteront peut-être de tempérer les ardeurs des financiers.

Si vous avez déserté les écrans durant le lundi de la Pentecôte, il vous faudra sans doute une remise à niveau express sur l'actualité financière. Les marchés européens restent bien orientés et ont encore terminé hier dans des bornes étroites, comme c'est le cas depuis plusieurs séances. Les gains restent modestes, si l'on fait exception à la hausse de 1,15% de l'OMX suédois et à la baisse de 1,62% du FTSE MIB à Milan. L'indice italien s'est pris un beau coup de bâton qui n'est pas passé inaperçu. Au jeu des explications à posteriori, le MIB ne s'est pas vraiment cassé la figure à contre-courant de la tendance générale, puisque cette mauvaise passe s'explique par le détachement de copieux dividendes de ses composantes bancaires et financières, qui pèsent lourds dans l'indice italien. De l'autre côté de l'Atlantique, le Nasdaq poursuit sa trajectoire vers les étoiles. +0,69% pour le Nasdaq 100, +0,09% pour le S&P500 et -0,49% pour le Dow Jones, ces scores parlent d'eux-mêmes : la force de traction des valeurs technologiques et plus particulièrement celles liées à l'intelligence artificielle ne faiblit pas.

Dans ce contexte, les financiers ne prêtent pas une oreille attentive aux appels à la prudence de certains banquiers centraux, qui seront nombreux à prononcer des allocutions cette semaine, en particulier aujourd'hui. Aux Etats-Unis, des banquiers du comité de politique monétaire étaient de sortie hier et ont tous délivré un message à peu près identique : il est trop tôt ! Pas trop tôt pour écrire cet édito (quoique) mais trop tôt pour être bien certain que l'inflation se dirige sans faillir vers la cible des 2%. Ainsi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a indiqué qu'il faudra plus de temps pour valider que l'inflation est bien en train de revenir à 2% tandis que son collègue Michael Barr s'est dit déçu des données relatives à l'inflation ces derniers mois. Mais ça n'a pas l'air de troubler les marchés actions qui misent toujours sur une première baisse des taux en septembre.

Parmi les autres actifs en forme, on peut citer les métaux avec en tête de liste l'or et le cuivre, qui ont atteint de nouveaux zéniths. Au même titre que les actions, ces deux actifs profitent des attentes de baisses de taux des banques centrales, avec un petit truc en plus : l'appétit des banques centrales pour l'or, qui représente un excellent moyen de diversifier leurs réserves de changes et l'essor de la demande pour le cuivre, un métal indispensable pour la transition énergétique. Au niveau des prix, l'once d'or a atteint la ligne des 2450 USD, tandis que la tonne de cuivre a dépassé le seuil des 11.000 USD à Londres, portant ses gains à 27% depuis le 1er janvier. Et tant que j'y suis, je mentionne également le bitcoin, qui se hisse de nouveau au-dessus de 70.000 USD.

Les résultats de sociétés sont moins denses que sur les semaines précédentes, mais il reste quelques grandes capitalisations, dont Lowe's Companies, AutoZone aux Etats-Unis et Generali en Europe. Concernant la macro et comme souligné précédemment, la séance sera animée par un grand nombre d'allocutions de banquiers centraux. Christine Lagarde occupera le terrain en matinée, avant une légion de banquiers centraux de la Fed dans l'après-midi et un discours du patron de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, en fin de journée.

En Asie Pacifique, les indices ont mis le pied sur le frein. Le Hang Seng, qui a flambé de 20% en quatre semaines, cède environ 2% ce matin. Séoul se contracte de 0,76%, Bombay hésite autour de l'équilibre pendant que le Japon rend 0,31%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Programme très léger avec la balance commerciale en zone euro qui figure à l'ordre du jour à 11h00. Tout l'agenda ici.

L'euro se replie à 1,086 USD. L'once d'or reprend son souffle à 2415 USD. Le pétrole recule, avec un Brent de Mer du Nord à 83,15 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,75 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,447%. Le bitcoin flambe de nouveau pour atteindre 71.000 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Sanofi obtient de nouveaux résultats cliniques encourageants dans la BPCO. Par ailleurs, le groupe pharmaceutique collabore avec les américains Formation Bio et OpenAI dans l'IA.

TotalEnergies lance le projet en eaux profondes Kaminho en Angola.

L'Arabie Saoudite en pourparlers avec Airbus et d'autres pour des contrats de métaux et d'installations selon Bloomberg.

Le conseil de surveillance de Rubis soutient la nomination de Sämann mais rejette les résolutions de Molis.

La Banque centrale européenne détient 20% des obligations d'Atos, selon La Lettre.

Valneva nomme un nouveau directeur scientifique.

Le chiffre d'affaires de Freelance.com progresse de 24% au T1.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Microsoft intègre l'IA générative directement dans les PC.

Trump Media & Technology a perdu 327 millions de dollars au premier trimestre.

Korean Air Lines et Amazon Web Services construisent une plateforme de centre de contact AI.

Les résultats du premier trimestre de Generali dépassent les estimations.

Idorsia enregistre une perte plus faible au premier trimestre.

Roche obtient une percée thérapeutique de la FDA pour l'inavolisib.

L'actionnaire d'Anglo American, LGIM, exprime son soutien au plan de scission à l'approche de la date limite de l'offre de BHP.

BMW a importé des voitures contenant des pièces provenant d'un fournisseur chinois interdit, selon un rapport du Sénat américain.

Rio Tinto déclare la force majeure sur les exportations d'alumine de certaines raffineries australiennes à cause de la restriction de gaz.

L'Espagne conclut l'achat d'une participation de 10 % dans Telefonica.

Cevian devient le nouvel actionnaire principal de Bâloise Holding.

Avolta décroche des contrats de 15 ans à l'aéroport John Wayne, proche de Los Angeles.

InDex Pharmaceuticals rachète Flerie Invest dans le cadre d'un plan de fusion.

BW Energy annonce une découverte substantielle de pétrole au Gabon.

Recordati acquiert des actions propres pour 3,8 millions d'euros.

Nintendo rachète Shiver Entertainment.

Samsung Electronics a remplacé le chef de sa division semi-conducteurs.

Principales publications du jour : Lowe's Companies, AutoZone, Generali… Tout l'agenda ici.