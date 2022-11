La Thaïlande, hôte de l'APEC, vise à faire progresser le commerce dans un contexte de tensions géopolitiques

Ce sommet est le troisième de la région auquel ont assisté les dirigeants mondiaux au cours de la semaine écoulée. Les discussions ont souvent été éclipsées par des tensions géopolitiques allant de la guerre en Ukraine à des points chauds tels que le détroit de Taiwan et la péninsule coréenne.

Un sommet de l'Asie du Sud-Est réunissant la Chine, le Japon et les États-Unis s'est tenu au Cambodge, tandis que les principales économies du Groupe des 20 (G20) se sont réunies sur l'île indonésienne de Bali.

La réunion de l'APEC a été interrompue vendredi lorsque la vice-présidente Kamala Harris, qui dirige la délégation américaine, a convoqué un rassemblement d'urgence des alliés en marge du sommet pour condamner la Corée du Nord après qu'elle ait procédé au tir d'essai d'un missile balistique intercontinental capable d'atteindre les États-Unis.

Au début d'une retraite des dirigeants samedi, le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a cherché à ramener l'accent sur les questions économiques et a déclaré que le groupe avait fait des "progrès significatifs" en convenant d'un plan de travail pluriannuel pour une zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique (FTAAP).

Il n'a pas donné de détails, mais l'avancement de la FTAAP, qui vise à s'appuyer sur les cadres commerciaux existants dans la région et a été poussé par la Chine, a été une priorité pour la Thaïlande lors des discussions.

"Une contribution importante de l'APEC pour soutenir le système commercial multilatéral est l'avancement du programme FTAAP", a déclaré Prayuth.

Dans une déclaration commune vendredi, les ministres de l'APEC se sont engagés à maintenir les chaînes d'approvisionnement et les marchés ouverts, notant que certains membres avaient condamné la guerre en Ukraine.

"Il y avait d'autres points de vue et des évaluations différentes de la situation et des sanctions", peut-on lire dans la déclaration, ajoutant que l'APEC n'était pas le forum pour résoudre les questions de sécurité.

La référence de la déclaration à la guerre en Ukraine fait écho à celle publiée au G20 quelques jours plus tôt à Bali, en Indonésie.

La Russie est membre du G20 et de l'APEC, mais le président Vladimir Poutine s'est tenu à l'écart des sommets. Le premier vice-premier ministre Andrei Belousov le représente à l'APEC.

VIOLATION EFFRONTÉE

La Corée du Nord a effectué le test de missile une heure seulement avant l'ouverture du forum de l'APEC et M. Harris s'est réuni pour en discuter avec les dirigeants de l'Australie, du Japon, de la Corée du Sud, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

"Cette conduite de la Corée du Nord tout récemment est une violation effrontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré M. Harris.

Le lancement de vendredi est intervenu après que le président américain Joe Biden a rencontré son homologue chinois Xi Jinping lundi à Bali et a déclaré que Pékin avait l'obligation d'essayer de convaincre la Corée du Nord de ne pas reprendre ses essais nucléaires, tout en ajoutant qu'il n'était pas certain que la Chine soit capable d'influencer Pyongyang.

Harris a brièvement rencontré Xi samedi, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, ajoutant qu'elle avait souligné l'importance de "maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays".

Les liens entre les superpuissances ont été tendus ces dernières années sur des questions telles que les tarifs douaniers, Taïwan, la propriété intellectuelle, l'érosion de l'autonomie de Hong Kong et les différends sur la mer de Chine méridionale.

Créés pour promouvoir l'intégration économique, les 21 membres de l'APEC représentent 38 % de la population mondiale, 62 % du produit intérieur brut et 48 % du commerce.

Vendredi, Prayuth a exhorté les participants au sommet à rechercher une croissance et un développement durables après les défis économiques et sociaux du COVID, du changement climatique et des rivalités géopolitiques.

Les militants souhaitent que les dirigeants abordent des questions telles que l'insécurité alimentaire, l'inflation galopante, le changement climatique et les droits de l'homme.

Un rappel des demandes de la base a été fait lorsque des manifestants thaïlandais pro-démocratie ont affronté la police vendredi, qui a répondu en tirant des balles en caoutchouc à environ 10 km (6 miles) du lieu central du sommet de Bangkok.