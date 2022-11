La Thaïlande, hôte du sommet de l'APEC, exhorte les dirigeants à mettre leurs différences de côté

Le président chinois Xi Jinping participe au sommet, tandis que les États-Unis sont représentés par la vice-présidente Kamala Harris.

Alors que la Thaïlande espère progresser dans la formation d'une zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique (FTAAP), les pourparlers interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine et à d'autres points chauds comme Taïwan et la péninsule coréenne.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a déclaré jeudi que la réunion du bloc de 21 membres avait lieu à un "moment charnière", le monde étant confronté à de multiples risques.

"C'est pourquoi l'APEC de cette année doit s'élever au-dessus de ces défis et apporter de l'espoir au monde entier", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La sécurité a été renforcée au sommet de l'APEC avec une centaine de manifestants anti-gouvernementaux rassemblés et prévoyant de marcher sur le lieu de la réunion vendredi matin.

Xi, mettant en garde contre les tensions de la guerre froide dans une région qui est au centre de la compétition entre Pékin et Washington, a déclaré jeudi que l'Asie-Pacifique n'est l'arrière-cour de personne et ne doit pas devenir une arène de rivalité entre grandes puissances,

"Aucune tentative de mener une nouvelle guerre froide ne sera jamais autorisée par le peuple ou par notre époque", a déclaré Xi dans des remarques écrites préparées pour un événement commercial lié au sommet.

Les relations entre les deux plus grandes économies du monde ont été tendues ces dernières années sur des questions telles que les tarifs douaniers, Taïwan, la propriété intellectuelle, la suppression de l'autonomie de Hong Kong et les différends sur la mer de Chine méridionale, entre autres.

Dans un geste qui pourrait être considéré par Pékin comme une provocation, un haut fonctionnaire américain a déclaré que le vice-président Harris se rendra mardi sur les îles philippines de Palawan, au bord de la mer de Chine méridionale contestée.

Ce voyage fera de Harris le plus haut responsable américain à visiter la chaîne d'îles adjacente aux îles Spratly. La Chine a dragué le fond de la mer pour construire des ports et des pistes d'atterrissage sur les Spratly, dont certaines parties sont également revendiquées par Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam.

M. Harris se rendra à Palawan après avoir assisté à la réunion de l'APEC, qui fait suite à une série de sommets régionaux dominés jusqu'à présent par les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine.

Lors d'une réunion du G20 à Bali en début de semaine, les pays ont adopté à l'unanimité une déclaration indiquant que la plupart des membres condamnent la guerre en Ukraine, mais qui reconnaît également que certains pays voient le conflit différemment.

La Russie est membre du G20 et de l'APEC, mais le président Vladimir Poutine s'est tenu à l'écart des sommets. Le premier vice-premier ministre Andrei Belousov le représentera à l'APEC.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese fait partie des participants à la réunion principale, tandis que le président français Emmanuel Macron est un invité spécial.

Xi a tenu un sommet rare avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida pendant son séjour à Bangkok, la première réunion au niveau du leadership entre les pays depuis près de trois ans, après laquelle Kishida a déclaré avoir transmis ses préoccupations concernant la paix dans le détroit de Taiwan.

La chaîne chinoise CCTV a rapporté que Xi a dit à Kishida que la question de Taiwan impliquait le fondement politique des liens entre leurs deux pays, et que les différends territoriaux devaient être gérés correctement. La réunion a eu lieu un jour après que les tensions aient mijoté à Bali, où Xi a critiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau en personne au sujet de fuites présumées de leur réunion à huis clos, une rare manifestation publique de l'agacement de Xi. Trudeau se trouve également à Bangkok.