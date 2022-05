La Thaïlande prévoit 93 milliards de dollars de dépenses en 2023 alors que le débat sur le budget débute

Le projet de loi, qui fait l'objet d'un débat au Parlement, prévoit des dépenses supérieures de 2,74 % à celles de l'année en cours et une baisse de 0,7 % du déficit, qui atteindra 695 milliards de bahts, soit environ 3,9 % du produit intérieur brut (PIB).

Les planificateurs du budget ont supposé que la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est connaîtra une croissance de 3,5 % à 4,5 % cette année et de 3,2 % à 4,2 % l'année prochaine, aidée par une augmentation de la demande intérieure et une reprise du tourisme.

Cependant, l'agence de planification de l'État a récemment prévu une croissance plus faible de 2,5 % à 3,5 % cette année en raison de la volatilité mondiale.

"Dans ces circonstances, le gouvernement doit mettre en œuvre une politique fiscale expansionniste pour soutenir la reprise économique", a déclaré le Premier ministre Prayuth Chan-ocha à la Chambre des représentants, qui prévoit de débattre de la première lecture jusqu'à jeudi.

Au cours de l'exercice 2023, les recettes devraient s'améliorer progressivement à mesure que l'économie se redresse après l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus, a-t-il ajouté.

Le budget est crucial pour le poste de premier ministre de Prayuth, car l'échec de la première lecture du projet de loi pourrait le contraindre à démissionner ou à dissoudre le Parlement.

S'il est adopté, le projet de loi devra faire l'objet de deux autres lectures en août avant d'être envoyé au Sénat et à la royauté pour approbation.

(1 $ = 34,16 bahts)