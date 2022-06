La Thaïlande se rapproche de la légalisation des unions homosexuelles

La Thaïlande possède l'une des communautés de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transsexuels (LGBT) les plus ouvertes et les plus visibles d'Asie, ce qui renforce son image de tolérance et son attrait en tant que destination de vacances libérale pour les touristes étrangers.

Mais les activistes affirment que les lois et les institutions thaïlandaises doivent encore refléter l'évolution des attitudes sociales et sont toujours discriminatoires à l'égard des personnes LGBT et des couples de même sexe.

Les quatre projets approuvés mercredi cherchent chacun à fournir aux partenaires de même sexe presque les mêmes droits juridiques que les couples hétérosexuels.

Le cabinet en a approuvé deux la semaine dernière qui créeraient une loi sur le partenariat civil entre personnes de même sexe. Un autre projet de loi sur le partenariat civil du Parti démocrate a également été approuvé.

Un projet de loi plus libéral sur l'égalité du mariage émanant du parti d'opposition Move Forward a également été adopté, malgré les efforts des whips du gouvernement pour le rejeter. Ce projet vise à remplacer les termes sexués dans les lois existantes et à rendre le mariage applicable à toutes les personnes.

"C'est un très bon signe", a déclaré Chumaporn "Waddao" Taengkliang, de la Coalition arc-en-ciel pour l'égalité du mariage, en référence à l'approbation des projets de loi.

"Il devrait y avoir la même norme pour tous les sexes, qu'il s'agisse d'une union civile ou d'un mariage."

L'année dernière, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi actuelle sur le mariage en Thaïlande, qui ne reconnaît que les couples hétérosexuels, était constitutionnelle, mais a recommandé que la législation soit élargie pour garantir les droits des autres genres.

L'adoption de ces projets de loi fait suite à la première parade officielle de fierté de la semaine dernière en Thaïlande, où des milliers de personnes ont brandi des drapeaux arc-en-ciel et appelé à des réformes libérales.

Jusqu'à présent en Asie, seul Taïwan a légalisé les unions entre personnes de même sexe.

Les militants LGBT thaïlandais ont critiqué les deux projets de loi soutenus par le gouvernement, arguant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une loi spéciale pour les couples de même sexe, mais seulement des amendements pour rendre les lois existantes plus inclusives.

Les quatre projets de loi seront délibérés par un comité de 25 membres, qui décidera s'il faut envoyer l'un d'entre eux, ou un projet consolidé, à la chambre pour deux lectures supplémentaires, avant l'approbation du sénat puis du roi.