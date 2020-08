La Thaïlande subit sa plus forte contraction économique depuis la crise de 1998

BANGKOK, 17 août (Reuters) - Affectée par la pandémie, la Thaïlande a enregistré au deuxième trimestre la plus forte contraction de son économie depuis la crise financière asiatique de 1998.

Très dépendante du tourisme et des exportations, l'économie du pays s'est contractée de 12,2% au deuxième trimestre en glissement annuel et de 9,7% par rapport au trimestre précédent, contre des baisses de respectivement 13,3% et 11,4% attendues par les économistes.

L'institut national de statistiques table désormais sur une baisse de 7,3% à 7,8% du Produit intérieur brut en 2020 contre une baisse de 5%-6% prévue auparavant et une contraction record de 7,6% lors de la crise asiatique de 1998. Le gouvernement a mis en place un plan de relance de quelque 61 milliards de dollars. (Orathai Sriring, Kitiphong Thaichareon et Satawasin Staporncharnchai, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)