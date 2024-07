La Thaïlande, plaque tournante régionale de la construction automobile, va mettre en place des incitations à l'investissement pour les fabricants de véhicules hybrides, a déclaré vendredi le Board of Investment (BOI). Les taxes d'accise pour les véhicules hybrides seront abaissées de 2028 à 2032.

Depuis des décennies, la Thaïlande est un centre régional de production automobile et une base d'exportation pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, dont Toyota et Honda.

Les investissements récents de constructeurs chinois de véhicules électriques, tels que BYD et Great Wall Motor, ont bouleversé le secteur et la Thaïlande s'est employée à offrir des incitations pour attirer davantage d'entreprises.

"Il s'agit d'une technologie importante dans la transition vers les véhicules électriques", a déclaré Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du BOI, à propos des modèles hybrides.

"La Thaïlande a la capacité d'être un producteur clé de véhicules hybrides... et le soutien à la production hybride préservera la fabrication de pièces automobiles", a-t-il déclaré, ajoutant que les mesures devraient attirer des investissements d'une valeur de 50 milliards de bahts (1,39 milliard de dollars).

Les taxes d'accise seront réduites en cinq ans pour les fabricants de véhicules hybrides qui investissent au moins 3 milliards de bahts au cours des quatre prochaines années et qui utilisent des pièces locales, a déclaré le BOI.

Les véhicules devront également être équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite pour être éligibles.

Sept constructeurs automobiles bénéficient actuellement des mesures d'incitation offertes par le BOI, a déclaré Narit, dont quatre du Japon et trois de la Chine. (1 $ = 36,0800 bahts) (Reportage de Kitiphong Thaichareon, Thanadech Staporncharnchai et Chayut Setboonsarng ; Rédaction de Martin Petty)