La Thaïlande va proposer la propriété foncière pour attirer les riches étrangers

Depuis des décennies, la Thaïlande est une destination prisée des expatriés pour l'investissement, la retraite et la création de petites entreprises, mais la propriété foncière étrangère a été restreinte.

Sous réserve de l'approbation du cabinet, les ressortissants étrangers seront autorisés à posséder jusqu'à 1 rai (0,16 hectare) à partir de septembre, à condition qu'ils puissent investir 40 millions de bahts (1,09 million de dollars) dans des propriétés, des titres ou des fonds thaïlandais au cours des trois années, a déclaré le porte-parole du gouvernement Thanakorn Wangboonkongchana.

Le gouvernement souhaite attirer davantage de travailleurs qualifiés et de retraités et la proposition comprendrait certains avantages fiscaux et un visa de 10 ans.

Le programme, qui serait revu après cinq ans, vise à ajouter 1 trillion de bahts (27,25 milliards de dollars) à l'économie et à stimuler les investissements de 800 milliards de bahts, a déclaré Thanakorn.

Le gouvernement s'attend à ce que l'économie connaisse une croissance de 3,5 % cette année et atteigne les niveaux d'avant la pandémie en 2023.

(1 $ = 36,7000 bahts)