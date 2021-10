La Thaïlande vise 26 milliards de dollars de recettes touristiques locales l'année prochaine

La Thaïlande entend générer au moins 882 milliards de bahts (26 milliards de dollars) de recettes touristiques intérieures l'année prochaine, grâce aux mesures prises par le gouvernement pour relancer ce secteur en difficulté après une chute importante des arrivées de touristes étrangers.

L'année dernière, l'économie de ce pays d'Asie du Sud-Est a subi sa plus forte chute depuis plus de vingt ans, le secteur clé du tourisme ayant été dévasté par la pandémie de coronavirus. Le pays prévoit d'accueillir prochainement davantage de touristes étrangers vaccinés.

L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) travaille avec les entreprises sur des plans visant à promouvoir les voyages, y compris plus de vols vers des destinations touristiques clés telles que Chiang Mai et Phuket plus tard ce mois-ci, a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement Traisulee Traisoranakul dans un communiqué.

"Ce mouvement vise à répondre à la demande accrue de voyages pendant la haute saison, car la situation de l'épidémie s'est améliorée et les mesures de soutien aux voyages ont commencé", a-t-elle déclaré.

Au cours des huit premiers mois de 2021, la Thaïlande a enregistré 127 milliards de bahts dans le tourisme intérieur, malgré les incitations visant à encourager les voyages locaux.

L'année dernière, les recettes du tourisme intérieur ont chuté de 55% à 482 milliards de bahts, alors que les recettes des touristes étrangers ont plongé de 83% à 332 milliards de bahts.

La Thaïlande a reçu près de 40 millions de visiteurs étrangers qui ont dépensé 1,91 trillion de bahts en 2019. Ses exigences strictes en matière de visa et de quarantaine pendant la pandémie ont jusqu'à récemment dissuadé les touristes étrangers.

Le gouvernement a toutefois réduit la semaine dernière la période de quarantaine et y renoncera à partir du mois prochain pour les visiteurs les plus vaccinés, en étendant un programme pilote en place sur les îles de Phuket et Samui. (1 $ = 33,93 baht) (Reportage de Panarat Thepgumpanat et Satawasin Staporncharnchai ; Rédaction de Orathai Srriing ; Édition de Martin Petty)