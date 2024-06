La Thaïlande vise à créer une main-d'œuvre de 280 000 personnes dans les industries de pointe au cours des cinq prochaines années, ainsi qu'un écosystème soutenant les nouveaux investissements, afin d'aider le pays à devenir un centre de haute technologie, a déclaré le gouvernement lundi.

Le gouvernement souhaite produire une main-d'œuvre de 80 000 personnes dans l'industrie des semi-conducteurs, 150 000 personnes dans les véhicules électriques (EV) et 50 000 personnes dans l'intelligence artificielle (AI), a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les innovations utilisées dans le passé sont progressivement remplacées par de nombreuses technologies de pointe, y compris les VE et l'IA, pour lesquelles la Thaïlande dispose d'une base solide et est prête à construire, a déclaré le vice-premier ministre Anutin Charnvirakul dans le communiqué.

"J'invite tous les Thaïlandais désireux d'apprendre et de se développer à rejoindre ces programmes pour améliorer leurs compétences, se préparer à travailler dans des industries de haute technologie et contribuer à transformer la structure industrielle ensemble", a-t-il déclaré.

Le gouvernement prévoit de créer et de développer une main-d'œuvre à tous les niveaux, y compris dans le secteur industriel, ainsi que des chercheurs et des diplômés, a déclaré Supamas Issaraphakdee, ministre de l'enseignement supérieur, de la science, de la recherche et de l'innovation.

Le gouvernement n'a pas fourni d'estimation du coût de ses plans de transformation de la main-d'œuvre, mais il a mentionné des centaines de cours de formation en haute technologie et a indiqué qu'il offrait une déduction fiscale de 250 % aux entreprises qui envoyaient leurs employés suivre ces cours. (Reportage de Panarat Thepgumpanat ; Rédaction de Orathai Sriring ; Rédaction de Ed Davies)