Le Premier ministre tunisien a exhorté mercredi les pays européens à accroître leur aide financière à son pays et à d'autres afin de lutter contre le flux de migrants en provenance d'Afrique subsaharienne.

La Tunisie a été confrontée à des protestations de la part des résidents locaux et à des coûts financiers supplémentaires en raison de l'arrivée de migrants en provenance d'autres pays dans l'espoir de se rendre en Europe par la mer, au risque d'effectuer des voyages périlleux sur des embarcations souvent délabrées.

Des milliers de migrants sont aujourd'hui concentrés dans des villes du sud de la Tunisie telles qu'Amra et Jbeniana, nombre d'entre eux fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique et au Moyen-Orient dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.

"Les pays tels que la Tunisie doivent bénéficier d'une assistance accrue. L'aide fournie est insuffisante pour résoudre le problème", a déclaré le Premier ministre tunisien, Ahmed Hachani, lors d'une conférence sur les migrations à Tripoli.

Il a déclaré que la Tunisie était un pays victime et qu'elle épuisait ses finances publiques pour faire face à la crise migratoire, ce qui représente une charge supplémentaire pour un gouvernement déjà confronté à d'autres problèmes.

"Il y a des villes qui ont absorbé des migrants au-delà de leurs capacités", a-t-il déclaré, faisant référence à Amra et Jbeniana.

L'Union européenne a versé 150 millions d'euros (164 millions de dollars) à la Tunisie en mars sous la forme d'un soutien budgétaire à la stabilité financière et économique, dans le cadre d'un accord visant à lutter contre l'immigration clandestine.

"Cela fait 10 ou 50 ans que l'on consacre de l'argent à ce problème, et il n'a pas été résolu", a déclaré le premier ministre libyen Abdul Hamid Al-Dabaiba lors de la conférence. "Cet argent doit être dépensé là (dans les pays d'origine) et non dans des camps de détention, que ce soit en Libye ou en Europe.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré en mai que plus de 706 000 migrants se trouveraient en Libye en janvier 2024. Le ministre libyen de l'intérieur, Emad Trabulsi, a toutefois déclaré que la Libye accueillait 2,5 millions de réfugiés.

Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a déclaré lors de la conférence que la situation ne pouvait être résolue sans s'attaquer au problème dans les pays d'origine.

(1 dollar = 0,9144 euro)