La Tunisie a récupéré les corps de quatre migrants au large de ses côtes samedi, a annoncé la garde nationale, alors que le nombre de bateaux de migrants se dirigeant de la Tunisie vers l'Italie a augmenté ces dernières semaines.

Les forces armées ont déclaré que les gardes-côtes avaient secouru 52 migrants séparément ? La garde nationale a arrêté neuf passeurs et des bateaux ont été saisis.

Au moins 23 migrants tunisiens étaient portés disparus ? ?après avoir embarqué sur un bateau à destination de l'Italie, selon la garde nationale ? ?plus tôt dans la journée de samedi.

La Tunisie est confrontée à une crise migratoire et a remplacé la Libye comme principal point de départ pour les personnes fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique et au Moyen-Orient dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.