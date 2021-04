La Tunisie va demander un prêt de $4 mds au FMI

TUNIS, 30 avril (Reuters) - La Tunisie va solliciter auprès du Fonds monétaire international un prêt de 4 milliards de dollars lors de discussions qui s'ouvriront la semaine prochaine, a déclaré vendredi à Reuters le Premier ministre Hichem Mechichi.

Selon le chef de l'exécutif tunisien, les discussions devraient durer environ deux mois et un accord devrait aboutir et permettre au pays d'Afrique du Nord d'obtenir le soutien financier dont il dit avoir besoin pour surmonter la crise économique aggravée par les retombées de la pandémie de coronavirus. (Tarek Amara et Angus McDowall; version française Nicolas Delame)