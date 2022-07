La Turquie affirme que l'accord Ukraine-Russie sur les céréales contribuera à soulager la crise alimentaire mondiale

L'Ukraine et la Russie font partie des principaux exportateurs de denrées alimentaires dans le monde, et les ports ukrainiens, notamment le grand centre d'Odesa, ont été bloqués par la flotte russe de la mer Noire.

L'arrêt des exportations de céréales pendant la guerre de cinq mois a provoqué une hausse spectaculaire des prix, et la réouverture des ports ukrainiens pourrait potentiellement éviter la famine dans certaines régions du monde.

Quelque 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les silos d'Odessa, avec des dizaines de navires bloqués par l'offensive de Moscou, qu'elle appelle une "opération militaire spéciale".

La Russie nie que le conflit ait aggravé la crise alimentaire, accusant plutôt les sanctions occidentales de ralentir ses propres exportations de nourriture et d'engrais et l'Ukraine de miner ses ports de la mer Noire.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi sur Twitter que la réunion de vendredi à Istanbul constituait "la première étape pour résoudre la crise alimentaire actuelle".

La Turquie poursuivra ses efforts pour résoudre le conflit, a déclaré Cavusoglu. Il a également déclaré au radiodiffuseur public TRT Haber qu'il ne voyait pas de perspectives de cessez-le-feu, mais qu'un accord sur les exportations de céréales pourrait renforcer la confiance entre les deux pays.

La Turquie a déclaré qu'un accord général a été conclu sur un plan dirigé par l'ONU lors de pourparlers à Istanbul la semaine dernière et qu'il va maintenant être mis par écrit par les parties. Les détails de l'accord n'étaient pas immédiatement connus.

Il devrait être signé au Palais Dolmabahce d'Istanbul à 1330 GMT lors d'une cérémonie à laquelle assisteront le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président turc, Tayyip Erdogan, a indiqué la présidence turque.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, se rendait en Turquie pour l'accord sur les céréales, ont déclaré trois sources à Reuters, et le ministre ukrainien des Infrastructures y assisterait également.

Il n'y a pas eu de confirmation de l'Ukraine ou de la Russie. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré tard jeudi qu'un autre cycle de négociations sous l'égide de l'ONU visant à débloquer les exportations de céréales de l'Ukraine aurait lieu en Turquie vendredi.

Le ministre turc de la défense, Hulusi Akar, a déclaré la semaine dernière que l'accord qui sera signé comprend des contrôles conjoints pour vérifier les cargaisons dans les ports. La Turquie mettrait également en place un centre de coordination avec l'Ukraine, la Russie et les Nations Unies pour les exportations de céréales.

Avant les pourparlers du 13 juillet, les diplomates ont déclaré que les détails du plan comprenaient des navires ukrainiens guidant les navires céréaliers à l'entrée et à la sortie des eaux portuaires minées ; la Russie acceptant une trêve pendant que les cargaisons circulent ; et la Turquie - soutenue par les Nations Unies - inspectant les navires pour apaiser les craintes russes de contrebande d'armes.

Les États-Unis ont salué l'accord et ont déclaré qu'ils s'attachaient à tenir la Russie responsable de sa mise en œuvre.

Les Nations Unies et la Turquie, membre de l'OTAN et voisin maritime de la Russie et de l'Ukraine en mer Noire, travaillent depuis deux mois à la négociation de ce que M. Guterres a appelé un accord "global" - pour reprendre les exportations ukrainiennes de céréales en mer Noire et faciliter les expéditions russes de céréales et d'engrais.

Après les pourparlers de la semaine dernière à Istanbul, les États-Unis ont cherché à faciliter les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais en rassurant les banques, les compagnies de navigation et d'assurance que de telles transactions n'enfreindraient pas les sanctions imposées par Washington à Moscou.