La Turquie arrête 62 personnes dans le cadre d'une enquête sur une société de commerce de crypto-monnaies - médias

La plateforme d'échange de crypto-monnaies Thodex, qui gérait quotidiennement des échanges de crypto-monnaies d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, a indiqué jeudi sur son site internet qu'elle serait fermée pendant quatre à cinq jours en raison d'un processus de vente.

Mais les utilisateurs qui n'ont pas pu retirer de l'argent ou accéder à leurs comptes se sont inquiétés sur Twitter d'avoir pu être escroqués, des commentaires largement repris par les médias turcs.

Les procureurs ont émis des mandats d'arrêt à l'encontre de 78 personnes et 62 d'entre elles ont été arrêtées jusqu'à présent dans le cadre d'une opération centrée sur Istanbul mais s'étendant sur huit provinces, a indiqué Anadolu.

La police d'Istanbul a déclaré que le fondateur et PDG de la société, Faruk Fatih Ozer, s'était envolé mardi pour Tirana, la capitale albanaise.

Jeudi, le bureau du procureur d'Istanbul a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur Thodex en raison d'allégations selon lesquelles la plateforme avait entraîné le "préjudice de nombreux citoyens". La commission turque d'enquête sur les crimes financiers, MASAK, a bloqué les comptes de la société mercredi et a ouvert une enquête, a déclaré une source de MASAK.

Thodex a déclaré que les informations "négatives" diffusées par les médias à son sujet étaient fausses, et que des banques et des fonds - qu'elle identifiera plus tard - souhaitaient investir dans la société et avaient proposé un partenariat.

Le volume d'échange sur 24 heures de Thodex était de 538 millions de dollars lors de son dernier jour de négociation, selon Coinmarketcap.

La semaine dernière, la Turquie a interdit l'utilisation de cryptoactifs pour les paiements, ce qui s'ajoute aux facteurs qui ont fait chuter le bitcoin de 14 % le week-end dernier. La banque centrale de Turquie a invoqué des dommages "irréparables" et des risques de transaction pour justifier cette interdiction.