La Turquie condamne la décision américaine sur les armes à Chypre

ISTANBUL, 17 septembre (Reuters) - Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré samedi qu'il condamnait fermement l'extension d'une décision prise par les États-Unis en septembre 2020 de lever leur embargo sur les armes à Chypre.

Le département d'État américain a annoncé vendredi que le secrétaire d'État, Antony Blinken, avait levé les restrictions commerciales en matière de défense pour Chypre pour l'année fiscale 2023.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que cette décision allait "renforcer encore l'intransigeance de la partie chypriote grecque et affecter négativement les efforts pour régler la question chypriote".

"Elle conduira à une course aux armements sur l'île, nuisant à la paix et à la stabilité en Méditerranée orientale", a ajouté le communiqué, appelant les États-Unis à reconsidérer leur décision et à mener une politique équilibrée envers les deux parties de l'île.

Chypre a été divisée lors d'une invasion turque en 1974, déclenchée par un bref coup d'État d'inspiration grecque. Depuis, l'île est dirigée par une administration chypriote grecque, dans le sud, qu'Ankara ne reconnaît pas.

La Turquie reconnaît l'État turc dissident dans le nord de l'île divisée. (Reportage Daren Butler, version française Benjamin Mallet)