La Turquie convoque l'ambassadeur américain au sujet de la reconnaissance du génocide arménien

ANKARA, 24 avril (Reuters) - Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré avoir convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Ankara après que le président américain Joe Biden a déclaré que les massacres d'Arméniens perpétrés en 1915 dans l'Empire ottoman constituaient un génocide, ajoutant qu'il avait transmis la "forte réaction" de la Turquie.

Samedi, Joe Biden a déclaré que les massacres de 1915 constituaient un génocide, une déclaration historique qui a accentué les tensions entre les deux alliés de l'OTAN.

Dans une déclaration, le ministère a indiqué que le vice-ministre turc des affaires étrangères Sedat Onal avait dit à l'ambassadeur américain David Satterfield que la déclaration n'avait aucune base juridique et qu'Ankara "la rejetait, la trouvait inacceptable et la condamnait dans les termes les plus forts". Il a ajouté que cette déclaration avait causé une "blessure dans les relations qui sera difficile à réparer." (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay; version française Camille Raynaud)