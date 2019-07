La Turquie écartée du programme de développement du F-35

WASHINGTON, 17 juillet (Reuters) - La participation de la Turquie au programme de développement de l'avion de combat américain F-35 a été suspendue et le processus d'exclusion a débuté, ont fait savoir mercredi les Etats-Unis, qui menaçaient de le faire depuis qu'Ankara a décidé de se doter du système de défense antimissile russe S-400.

Les premiers éléments de ce système sont arrivés vendredi sur la base aérienne militaire de Mürted, au nord-ouest de la capitale.

"Les Etats-Unis et les autres partenaires du programme F-35 sont en accord avec cette décision de suspendre la Turquie et de lancer le processus visant à l'exclure officiellement", a déclaré la sous-secrétaire à la Défense Ellen Lord. (Idrees Ali et Phil Stewart, Jean-Philippe Lefief pour le service français)