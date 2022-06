La Turquie emprisonne 16 journalistes kurdes accusés de propagande

ISTANBUL, 16 juin (Reuters) - La justice turque a ordonné le placement en détention provisoire de 16 journalistes kurdes interpellés le 8 juin pour diffusion présumée de propagande terroriste, ont déclaré jeudi l'association des médias MLSA et des médias locaux.

Ils étaient en garde à vue depuis huit jours à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Cinq autres journalistes arrêtés le 8 juin n'ont pas été emprisonnés, selon le groupe Demiroren et d'autres médias turcs.

Parmi les personnes détenues figurent Serdar Altan, codirecteur de l'Association des journalistes du journal Dicle Firat, Safiye Alagas, directrice de Jin News, et Aziz Oruc, rédacteur en chef de l'agence de presse Mezopotamya.

Le 8 juin, la police de Diyarbakir, une ville à majorité kurde, a arrêté les 21 journalistes, considérant la préparation d'émissions télévisées diffusées de Belgique et de Grande-Bretagne comme de la propagande. Une enquête est en cours en parallèle sur le "comité de presse" du Parti des travailleurs du Kurdistan (PPK), une organisation terroriste pour Ankara.

Le tribunal de Diyarbakir, qui a prononcé les peines, s'est refusé à tout commentaire.

Lundi, 837 journalistes et 62 organisations de médias ont publié une déclaration soutenant leurs collègues détenus contre "un coup porté à la liberté de la presse".

Ils ont appelé l'opposition turque à être solidaire avec eux et le pouvoir judiciaire à "ne pas devenir un instrument de l'illégalité et de la tyrannie du gouvernement". (Reportage Daren Butler et Ece Toksabay ; version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)