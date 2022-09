La Turquie et les États-Unis sont en contact au sujet de la rencontre Erdogan-Biden - Un fonctionnaire turc

La Turquie, membre de l'OTAN, a cherché à trouver un équilibre entre Moscou et Kiev en critiquant l'invasion de la Russie et en envoyant des armes à l'Ukraine, tout en s'opposant aux sanctions occidentales et en poursuivant le commerce, le tourisme et les investissements avec la Russie.

Erdogan, qui a critiqué mercredi ce qu'il a appelé la politique énergétique occidentale "provocatrice" envers l'Ukraine, devrait se rendre à Washington plus tard en septembre, selon le fonctionnaire.

Biden et Erdogan se sont rencontrés pour la dernière fois fin juin en marge d'un sommet de l'OTAN à Madrid, où la Turquie a levé son veto à l'adhésion de la Finlande et de la Suède au pacte malgré l'opposition farouche de la Russie à leur adhésion.

À l'issue de ce sommet, M. Biden a déclaré que les États-Unis soutenaient la vente d'avions de combat F-16 à la Turquie et qu'il était convaincu que l'approbation du Congrès nécessaire à cette vente pourrait être obtenue.

"Après la dernière réunion avec Biden, l'administration américaine a pris des mesures comme nous l'avions demandé sur certaines questions importantes telles que les F-16. Je pense qu'il y aura des choses similaires", a déclaré le haut fonctionnaire turc.

Le sentiment à l'égard de la Turquie au sein du Congrès américain s'est aigri ces dernières années après qu'Ankara a acquis des systèmes de missiles de défense de fabrication russe, ce qui a déclenché des sanctions américaines ainsi que le retrait de la Turquie du programme d'avions de chasse F-35.

Les discussions entre les deux dirigeants porteront notamment sur la guerre en Ukraine, les relations entre la Turquie et la Russie et l'accord d'exportation de céréales en Ukraine, a déclaré le responsable turc.

Les deux pays sont en désaccord sur le soutien des États-Unis au groupe kurde syrien YPG - un allié des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique dans le nord-est de la Syrie, mais considéré comme un groupe terroriste par Ankara.

"Une nouvelle page peut être ouverte en Syrie maintenant, et les États-Unis doivent prendre des mesures dans ce contexte. De même, la menace des YPG doit être bien évaluée. Certains responsables américains en sont conscients", a déclaré le fonctionnaire.

Les relations entre la Turquie et la Grèce, qui ont conduit à des relations chroniquement tendues dans l'est de la Méditerranée, sont également susceptibles de faire l'objet de discussions, a déclaré le fonctionnaire.